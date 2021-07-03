Fortune 500’de Oba Fırtınası Oba 1500 TEU’luk iki gemi ve 10 bin konteyner satın alarak kendi lojistiğini yapıyor Oba Grup ülke ekonomisine yüksek katma değer kazandırmaya devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fortune 500’de Oba Fırtınası Oba 1500 TEU’luk iki gemi ve 10 bin konteyner satın alarak kendi lojistiğini yapıyor Oba Grup ülke ekonomisine yüksek katma değer kazandırmaya devam ediyor

İHA

Fortune 500’de Oba Fırtınası Oba 1500 TEU’luk iki gemi ve 10 bin konteyner satın alarak kendi lojistiğini yapıyor Oba Grup ülke ekonomisine yüksek katma değer kazandırmaya devam ediyor

Türkiye’nin en büyük makarna üretim tesislerine sahip olan OBA Makarna, açıklanan Fortune 500 Türkiye Araştırması 2021 sonuçlarına göre 110’uncu sırada yer almanın mutluluğunu yaşarken Oba Grup 2021 yılından itibaren kendi lojistiğini satın aldığı 1500 TEU’luk iki gemi ve 10 bin konteyner ile kendi yapmaya başladı.

Sektöründe Türkiye şampiyonu olan Oba Makarna global pazarların da belirleyicisi olmayı sürdürürken ülke ekonomisine katma değer kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırmasında ilk yüz firma arasında yer alarak 86’ncı sıraya yükselen Oba Makarna bu kez de Fortune 500 Türkiye Araştırması’nın 2021 sonuçlarına göre Türkiye sıralamasında 110’uncu ve Gaziantep sıralamasında ise ikinci sırada yer alarak ülke ekonomisindeki ağırlığını ve sektörel liderliğini bir kez daha hissettirdi.

2020 yılının pandemi nedeniyle insanlık tarihi ve ekonomi için zorlu bir yıl olduğunu ifade eden Oba Grup CEO’su Alparslan Özgüçlü “Bu süreçte üretime ara vermeksizin 40 Farklı ürün çeşidiyle başta Türkiye’nin ve 105 ülkeye ihracat yaparak, dünya sofralarının Oba lezzeti ile buluşmasını sağladığını belirtti. Fortune 500 Türkiye Araştırması 2021 sonuçlarına göre firmamızın 110’uncu sırada yer alması bizleri gururlandırmaktadır. Bu başarıda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

OBA Makarna Gaziantep ve Sakarya’da dünyanın en modern tesislerinde üretiliyor

Gaziantep ve Sakarya Hendek'teki modern üretim tesislerinde faaliyet gösterdiklerini ifade eden Özgüçlü, “Oba Makarnacılık olarak, tesislerimizde günlük 2 bin ton makarna üretim kapasitesi ile faaliyet göstermekteyiz. Makarna sektöründe yarım asırdan daha fazla bir geçmişe sahip olan firmamız, yüksek teknoloji yatırımları, insan sağlığına olan duyarlılığı, kaliteli ve yenilikçi üretim anlayışı ile gerek üretimde gerekse ihracatta liderliğini sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

“2020 yılı Oba Makarna için Yenilikler Yılı olmuştur”

İnovasyon ve ArGe yatırımlarını aralıksız sürdüren firmamız, geçtiğimiz yıl yeni lezzetlerini tüketicilerle tanıştırmıştır. Bu nedenle bir anlamda 2020 yılı Oba Makarna için "Yenilikler Yılı" olmuştur. 2020 Yılında Oba olarak Obamie markamız ile noodle sektörüne giriş yapmış bulunmaktayız. Bunun yanı sıra ürün portföyümüze Oba Mac and Cheese’i ekleyerek ailemize yeni lezzetlerin katılmasını sağladık. Yeni ürünlerimiz içerisinde özellikle hazır tüketim grubunda yer alan Obamie markası ile ürettiğimiz noodle tüketicilerimizin büyük beğenisini kazanmış bulunmaktadır” dedi.
Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecini de değerlendiren Özgüçlü “2020 yılı maalesef global anlamda salgınla mücadele yılı olarak geçmiştir. Tüketim konusunda özellikle pandemi döneminde makarna, un gibi temel gıda ürünlerinin satışında büyük miktarda artış görülmektedir. Süreçteki talep artışından firmamız da olumlu yönde etkilenerek, başarılı bir yılı geride bırakmıştır. Öte yandan, Türkiye İhracatçılar Meclisi İlk 1000 Araştırmasında sektörümüzde elde ettiğimiz liderlikle ülkemizi uluslararası arenada temsil ediyor olmanın gururunu yaşamaktayız. Bu başarı, ekip motivasyonumuzu arttırırken bizi yeni yatırımlara kamçılamaktadır. 2021 yılında tamamlanacak olan yeni noodle üretim yatırımımızla aylık 110 milyon paket kapasiteye ulaşarak Türkiye’nin en büyük noodle tesisini hayata geçirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Oba kendi lojistiğini kendisi yapacak

1500 TEU’luk iki gemi ve 10 bin konteyner satın alımı ile 2021 yılında kendi lojistiklerini yapmak üzere aksiyon aldıklarını da ifade eden Özgüçlü, “Tüketim alışkanlıklarında yaşanan değişimleri iyi gözlemleyerek, dünya tüketicilerinin taleplerine uygun ürünlerimizle sektördeki yerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Günümüzde dijitalleşme artık bir tercih olmaktan çıkmış, zorunluluk haline gelmiştir. Bu anlamda dijital dönüşüme, eticaret alanındaki yatırımlarımıza, ArGe ve İnovasyona verdiğimiz önemi daha da artıracağız. Ayrıca 1500 TEU’luk iki gemi ve 10 bin konteyner satın alımı ile 2021 yılında kendi lojistiğimizi yapmak üzere aksiyon almış bulunmaktayız. Yeni yatırımlarımız ve istihdamlarımızla gerek iç pazarda, gerek ihracatta istikrarlı bir şekilde büyüyerek, ülke ekonomimize daha fazla katkı sunmanın gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi mezuniyet töreni Vali Gül: “SANKO ailesinin ferdi olmanız ve Gaziantep’te yetişmeniz şehir ve sizler açısından çok önemli” Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Kampüsümüzün temelini yakında atacağız” Rektör Prof. Dr. Dağlı: “Sağlık profesyonellerini tüm ülkelerde görev yapacak donanım, bilgi ve tecrübeyle yetiştirmeyi hedefliyoruz”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ...
Yolcu otobüsünde 16 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde 16 kilo metamfetamin ele geçirildi
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde buzlu meyveli serinlik
YEREL HABERLER Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde buzlu meyveli serinlik
Yolcu otobüsünde 16 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde 16 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Gaziantep’ten tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı
YEREL HABERLER Gaziantep’ten tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı
Tavukları yediği iddiasıyla vurulan köpek, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Tavukları yediği iddiasıyla vurulan köpek, tedaviye ...
Polis hırsızlara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis hırsızlara göz açtırmıyor
Gaziantep’te konut fiyatları son bir yılda yüzde yüz arttı Gaziantep’te 400 bin TL'nin altında 2+1 daire kalmadı
YEREL HABERLER Gaziantep’te konut fiyatları son bir yılda yüzde yüz ...
45 derecede battaniye ve sobayla ısınıyorlar
YEREL HABERLER 45 derecede battaniye ve sobayla ısınıyorlar
Sağlık-Sen Şube Başkanı Arayıcı’dan memurun hakkını koruyalım çağrısı
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Şube Başkanı Arayıcı’dan memurun hakkını ...
Gaziantep metal sanayi dönüşümü stratejisi ve eylem planı tanıtım toplantısı Gaziantep sanayisinde dönüşüm için ilk rapor açıklandı
YEREL HABERLER Gaziantep metal sanayi dönüşümü stratejisi ve eylem ...
Araban’da yağmur suyu ve içme suyu hattı yenileme yer teslimi yapıldı
YEREL HABERLER Araban’da yağmur suyu ve içme suyu hattı yenileme yer ...
Elektrik akımına kapılan tesisat ustası hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan tesisat ustası hayatını ...
TGRT Haber Celal Toprak ile iş dünyası programı SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Bir görevde ömür boyu kalırsanız zaman içerisinde yenileyemiyorsunuz ve işletme körlüğü başlıyor” “Birikimlerimi her platformda paylaşıyorum. Gayem bizden sonra gelenlerle fikir birliği yaparak daha ileri gitmek” SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Dünyanın geleceği enerjinin üzerinde kurulu. Bundan böyle hayatımızda enerji eksilmeyecek”
YEREL HABERLER TGRT Haber Celal Toprak ile iş dünyası programı SANKO ...
Yoğun bakım uzmanı Prof. Dr. Mustafa Said Aydoğan Medical Park Gaziantep’te
YEREL HABERLER Yoğun bakım uzmanı Prof. Dr. Mustafa Said Aydoğan ...
Tahmazoğlu, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu
YEREL HABERLER Tahmazoğlu, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu
Amanos dağı eteklerinde zorlu aşı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Amanos dağı eteklerinde zorlu aşı çalışmaları devam ...
Başkan Fadıloğlu, Ak Parti teşkilatına ilçedeki projeleri anlattı Proje incelemesi ‘teşkilat 4.0’ kapsamında yapıldı
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu, Ak Parti teşkilatına ilçedeki ...
Gaziantep Hayvanat Bahçesi yeni misafirlerini ağırlamaya başladı
YEREL HABERLER Gaziantep Hayvanat Bahçesi yeni misafirlerini ...
Yılın ilk 6 ayında halı ihracatçıları rekor kırdı Türkiye'den 6 ayda 1 milyar 617 milyon dolarlık halı ihracatı
YEREL HABERLER Yılın ilk 6 ayında halı ihracatçıları rekor ...
Fortune 500’e Altunkaya ve Lidersan damgası Altunkaya Gruptan ‘Fortune 500’e’ iki şirket girdi
YEREL HABERLER Fortune 500’e Altunkaya ve Lidersan damgası Altunkaya ...
GASKİ’den yeni yapılandırma müjdesi Yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Ağustos
YEREL HABERLER GASKİ’den yeni yapılandırma müjdesi Yapılandırmada ...
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Öztürkmen’in acı günü
YEREL HABERLER Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü ...
Gaziantep’ten rekor üstüne rekor
YEREL HABERLER Gaziantep’ten rekor üstüne rekor