Rektör Prof. Dr. Özaydın: “Geleceğin Türkiye’sini sizler inşa edeceksiniz”

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 20202021 eğitimöğretim dönemi Mezuniyet Töreni’nde İktisat, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinden lisans eğitimlerini tamamlayan 426 öğrenci, kep atarak mezun oldu.

“Türkiye yükselen bir ülkedir “

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen Mezuniyet Töreni’nde konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, mezun öğrencilere öğütlerde bulunarak, yükselen Türkiye’yi beraber inşa edeceklerinin altını çizdi. Prof. Dr. Özaydın, “Büyükelçi, kaymakam, hakim, iş insanı olabilirsiniz. Diplomanızı iyi kullanın. Ülkemiz ve bizler için çok önemli insan kaynağısınız. Kesinlikle karamsar olmayın. Geleceğin Türkiye’sini sizler inşa edeceksiniz” dedi. Programa katılan öğrenci ailelerine teşekkür eden Prof. Dr. Özaydın, genç mezunların gelecekte iş dünyasına ve kamu bürokrasisine katkı sağlayacaklarını söyleyerek, öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

“Müspet hareket etmeyi temel prensip kabul edin”

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 61 akademisyenin eğitim verdiğini belirten Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yakup Bulut, yeni bölüm ve akademisyenlerle daha da etkin hale gelmeyi hedeflediklerini ifade ettiği konuşmasında, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, “Mezun olup giderken hocanız olarak şunu ifade etmek isterim ki, hepinizi çok seviyoruz. Belirlediğiniz ve amaçladığınız hedeflere ulaşacağınızı düşünüyoruz. Sizler bu bilinç ve iradeyi gösterecek güçtesiniz. Önünüze belki bir sürü engel çıkabilir. Ancak sizler bu engelleri aşabileceksiniz. Umutsuzluk asla elinizi tutmasın. Ancak başarı merdivenlerinin de eli cebinde çıkılamayacağını bilmeniz gerekiyor. Ahlak, adalet, istikamet içinde olmalısınız. Bunlar sadece birey olarak bizlerin değil toplumun da bizden beklediği temel değerleridir. Unutmayalım ki, toplumlar yoksulluktan değil ama ahlaksızlıktan çökebiliyor. Sizlere tavsiyem her zaman müspet hareket etmeyi temel prensip olarak kabul etmelisiniz. Anlamlı ve anlaşılır olmalısınız. Çünkü birbirleriyle çatışanlar hiçbir zaman birbirlerini anlayamazlar ve kazanamazlar. Kazanmak için çalışmak ve birbirine katkı sağlamak gerekiyor. Buradan aldığınız eğitimle her yerde birçok toplumun hastalığı olan cehalet, fakirlik ve gereksiz ihtilaflar sorununa çözüm getirmenizi diliyorum” şeklinde konuştu.

“Güzel işler başaracağız”

Mezunlar adına konuşan İktisat Bölümü öğrencisi Kader Kavak ise, pandemi sürecinde kısıtlı ve zor şartlara rağmen mezuniyet töreni yaparak öğrencilerini unutmayan üniversite yönetimine teşekkür ederek Gaziantep Üniversitesini ve fakültelerini unutmayacaklarını vurguladı. Kader Kavak, “Günümüzün değişen ve gelişen şartları dikkate alındığında iktisadın, maliyenin, hukukun, işletmenin, muhasebenin vazgeçilmez birer unsur olduğunu ve yaşamımızın her yönünü etkilediğini görmekteyiz. Bu açıdan İİBF mezunları olarak kendimi ve tüm mezun arkadaşlarımı şanslı olarak gördüğümü belirtmek isterim. Ülkemize ve milletimize faydalı birer birey olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Tören, dereceye giren öğrencilere hediye takdimi sonrasında öğrencilerin hep beraber kep atmasıyla sona erdi.

