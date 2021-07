GAÜN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi mezunlarının kep atma sevinci

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Corona Virüs (COVİD19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerle düzenlenen 20202021 Akademik Yılı mezuniyet töreninde 25 öğrenci mezun oldu.

GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi’nde gerçekleştirilen törende, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Birincisi Enes Arslan’a GAÜN Rektör Yardımcısı ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, İkinci Burak Güllü’ye Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Eyüp Yeter ve Üçüncü Muhammed Salman Aktaş’a Bölüm Başkanı Doç. Dr. İbrahim Göv tarafından plaket ve hediye takdim edildi.

Törenin açılışında konuşan Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Pandemi nedeniyle bir buçuk yıldır eğitimöğretimin uzaktan yapıldığını belirterek, bu dönemde uzaktan eğitim programlarının kullanılarak öğrencilerimizin en iyi eğitimi alması için gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti. Konuşmasında, öğrencilerin ailelerine ve hocalarına teşekkür eden Prof. Dr. Recep Yumrutaş, öğrencilerimizin bu günlere gelmesinde, vatanımıza, milletimize hayırlı gençler olarak yetişmesinde en büyük emek ve fedakârlığın ailelere ait olduğunu, ailelerden sonra ise en büyük emeği verenlerin ise öğrencilerin hocaları olduğunu söyledi.

“Üniversitemizin kapıları mezunlarımıza her zaman açıktır”

Gençlere seslenen Prof. Dr. Recep Yumrutaş konuşmasının devamında bu günden itibaren yaşamlarında yeni bir dönem başladığını belirterek, “Her biriniz farklı yerlerde istihdam edilecek ve çalışacaksınız. Ülkemizin teknolojik olarak ilerlemesinde siz mühendislerimize çok önemli görevler ve sorumluluklar düşüyor. Çalıştığınız birimlerde birçok problemlerle karşılaşacaksınız. Bu problemler ve güçlükler karşısında asla yılmayacağınıza ve aldığınız eğitimleri temel alarak bu sorunların üstesinden geleceğinize, ülkemizin ilerlemesi için yüreğinizi ortaya koyacağınıza gönülden inanıyorum. Şu ana kadar Üniversitenizde ve Fakültenizde edindiğiniz bilgi birikiminizi, tecrübelerinizi ve donanımınızı ailenizin, Ülkemizin ve insanımızın faydasına kullanacağınıza inancım tamdır. İnşallah çalışacağınız şirketlerde, kurumlarda bu topluma hizmetinizle bir değer katacak, bir katma değer sağlayacaksınız” dedi.

Prof. Dr. Recep Yumrutaş, konuşmasının devamında mezun mühendislere seslenerek, bundan sonraki hayatınızda, gerek Üniversitemizin, gerekse Fakültemizin kapılarının mezunlarımıza her zaman açık olacağını belirtti. Prof. Dr. Recep Yumrutaş, “Burada edindiğiniz dostluklar sizleri hiçbir zaman tek başınıza bırakmayacaktır. Gaziantep Üniversitesi, yaklaşık elli yıllık geçmişi ile her zaman sizlerin arkasında olacaktır. Mezuniyetiniz dolayısıyla canı gönülden kutluyor, hayat boyu başarılar diliyorum, yolunuz, bahtınız açık olsun” ifadelerini kullandı.

“GAÜN mezunları olarak donanımlı ve bilgili bir kuşağız”

Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi mezunlarını temsilen konuşan Sevda Ceren Günal, “Gelecek, ona bugünden hazırlananların ve geleceği şekillendirenlerin olacaktır. İyi bir geleceğin temelinde ise iyi bir geçmiş yatmaktadır. Bizler Gaziantep Üniversitesi mezunları olarak köklü ve başarılarla dolu bir geçmişe sahip, donanımlı ve bilgili bir kuşağız“ dedi.

Ceren Günal, konuşmasında duygu ve düşüncelerini söyleyerek, “Dünyanın uygar toplumları Endüstri 4,0 devrimini tamamlayıp endüstri 5,0’a geçerken, yapay zekâ ile futbol turnuvaları düzenlerken, tıpta, eğitimde ve endüstride aklın ve bilimin ışıklı yolunda ilerlerken bize düşen sorumluluk Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar’ın dediği gibi kısır politikalarla uğraşmamak, bilim yapmak ve bilgi üretmektir. Tam bağımsız bir Türkiye’ye kendi üreteceğimiz bilim ve sağlam bir ekonomiyle ulaşabiliriz. Türkiye’mizi bilimde, teknolojide ve ekonomide tam bağımsız kılmak ve bunu sürdürmek bizim vatanımıza, ailelerimize ve hocalarımıza borcumuzdur. Bunu başaracağımıza inancım ve güvenim tamdır” diye konuştu.

Mezuniyet töreni, öğrencilerin hep birlikte coşkuyla kep atmalarıyla sona erdi.

