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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İslahiye’de kilitli parke taşı çalışmaları devam ediyor

İHA

İslahiye’de kilitli parke taşı çalışmaları devam ediyor

İslahiye Belediyesi tarafından kilitli parke taşı çalışmaları devam ediyor.
İslahiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçenin Fevziçakmak mahallesinde kilitli parke taşı döşeme çalışmasına devam ediyor. İlçenin dört bir yanında çalışmalar yürüten İslahiye Belediyesi, bayram tatili öncesi ilçe merkezinde kilitli parke taşı döşemesi yaptı. Fevzi çakma Mahallesi çeşitli cadde ve sokaklarında yapılan çalışmayı İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural inceledi.
Çalışma yapılan sokakları mahalle muhtarı Hanifi Özdemir ile gezen Başkan Vural, çalışmaların durmadan devam edeceğini ifade etti. Vural, "Belediye olarak ilçemizde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Alt ve üst çalışmalarımız ile ilçemizin eksiklerini gideriyoruz. Mahalle muhtarı M Hanifi Özdemir’den yapılan çalışmalar için Kemal Vural ve ekibine teşekkür etti.

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