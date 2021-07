Ali Nacar gençlik kütüphanesi hizmete girdi Öğrencilerden gençlik kütüphanesine yoğun ilgi

Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçe genelinde yapılan gençlik kütüphanelerine bir yenisi daha eklendi. Öğrenciler, hizmet vermeye başlayan Ali Nacar Gençlik Kütüphanesi’ne yoğun ilgi gösterdiler.

Şehitkamil ilçesine şu ana kadar 21 gençlik kütüphanesi kazandıran Şehitkamil Belediyesi, 22’nci Gençlik Kütüphanesi’ni Yaprak Mahallesi’nde hizmete aldı. Daha önce aile merkezi olarak kullanılan sosyal tesis, yapılan çalışmalar sonucunda gençlik kütüphanesine dönüştürüldü. Ali Nacar Gençlik Kütüphanesi’nin hizmete alınmasıyla birlikte öğrenciler, yoğun ilgi gösterdiler. Öğrencilere nitelikli ve hijyenik ortamda ders çalışma imkanı sunulurken, sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına da dikkat ediliyor.

“Tüm öğrencilerimizi, gençlerimizi kütüphanemize bekliyoruz”

Gençlik kütüphanesinin, farklı yaş gurubundan öğrencilere hitap ettiğini kaydeden Ali Nacar Gençlik Kütüphanesi görevlisi İrem Toksoy, “Şehitkamil Belediyemiz, gençlik kütüphaneleri arasına, Ali Nacar Gençlik Kütüphanesi’ni de ekledi. Kütüphanemizin açılmasıyla birlikte gençlerimiz, yoğun ilgi göstermeye başladılar. Kütüphanemizde; KPSS’ye hazırlanan, üniversiteye hazırlanan, liselere giriş sınavına gelip hazırlanan öğrencilerimiz var. Öğrencilerimiz, burada sessiz bir ortamda ders çalışma imkanı buluyorlar. Türk öğrencilerimizin yanı sıra Suriye uyruklu öğrencilerimiz de kütüphanemize yoğun ilgi gösteriyor. Onlar da dil gelişimini geliştirmek için buradaki kaynak kitaplarımızdan faydalanıyorlar. Çeşitli bünyelerde her yaş grubuna uygun öykü, roman ve kaynak kitaplarımız var. Öğrencilerimiz, gelip gençlik kütüphanemizden en iyi şekilde yararlanıyorlar. Tüm öğrencilerimizi, gençlerimizi kütüphanemize bekliyoruz” dedi.

“Türkçemi geliştirmek için gençlik kütüphanesine geliyorum”

Ali Nacar Gençlik Kütüphanesi’nin kendilerine büyük katkı sunduğunu dile getiren Suriyeli Sena Muhammed, “Türkçemi geliştirmek için gençlik kütüphanesine geliyorum. Burada hocalarımız, bizlerle yakından ilgileniyorlar, Türkçeyi daha iyi öğrenmemiz için ellerinden gayreti gösteriyorlar. Burada sessiz ve sakin bir ortamda çalışma imkanımız oluyor. Burada Türkçemi daha da geliştireceğime inanıyorum. Gerçekten bu gençlik kütüphanesi, bizler için de çok güzel oldu. Burada her türlü kaynak kitaplarından da yararlanabiliyoruz. Ben diğer tüm arkadaşlarımın da buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Şehitkamil Belediyemize bizlere bu imkanı sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Bizlere her konuda destek olan hocalarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

