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“Güvenli kampüs belgesi” SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı: “Küresel salgın bağlamında TSE’nin Güvenli Kampüs Belgesi, bir anlamda süreci titzlikle yönettiğimizin ifadesidir”

İHA

“Güvenli kampüs belgesi” SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı: “Küresel salgın bağlamında TSE’nin Güvenli Kampüs Belgesi, bir anlamda süreci titzlikle yönettiğimizin ifadesidir”

SANKO Üniversitesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) denetimlerini geçerek, Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Belgelendirme Programı kapsamında “Güvenli Kampüs Belgesi” almaya hak kazandı.
Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, küresel salgın bağlamında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirdiklerini belirterek, “TSE incelemelerini geçen, kampüs içerisinde sağlıklı ve temiz ortamları geliştiren, hijyen koşullarını sağlayan ve enfeksiyon kontrol önlemlerini uygulayan üniversitemiz, 28 Haziran 2021’de küresel salgın bağlamında ‘Güvenli Kampüs Belgesi’ ile belgelendirildi” dedi.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı dikkate alınarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram başkanlığında SANKO Üniversitesi COVID19 ile Mücadele Komisyonu (SANKO COVKOM) ile üniversite ve hastaneye bilimsel destek ve danışmanlık sağlamak amacıyla Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı koordinatörlüğünde bilim kurulu oluşturularak sürecin sahada yönetildiğini anımsatan Prof. Dr. Dağlı, “Eğitim ve öğretim sürecinin sağlıklı yürüyebilmesi için Uzaktan Bilişim Komisyonu oluşturuldu ve COVID19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitim ölçme ve değerlendirmeye İlişkin Usul ve Esaslar hazırlandı” ifadelerini kullandı.
Üniversitede alınacak önlemlerin SANKO COVKOM tarafından belirlenerek, “SANKO Üniversitesi Covid19 Acil Durum Eylem Planı” oluşturulduğunu anlatan Prof. Dr. Dağlı, “Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını ile mücadelede kuruma rehberlik etmek üzere hazırlanan bu plan, korunma yöntemleri, salgın ve vaka yönetimi ile eğitim konularıyla birlikte tüm paydaşların uymakla yükümlü olduğu, SANKO COVKOM tarafından belirlenen ve üniversite yönetimi tarafından onaylanan kuralları içermektedir” diye konuştu.
Süreç titizlikle yürütüldü
SANKO Üniversitesi’nin çok titiz bir çalışma yürüttüğüne vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, akademik idari kadro ve öğrencilerle kapsamlı ve titizlikle yürüttükleri süreçte yaptıklarını şöyle sıraladı:
Öğretim elemanlarımızın, öğrencilerimizin, çalışanlarımızın, Sağlık Bakanlığı aşılama programına göre aşılanmasını teşvik ettik ve ediyoruz. Üniversitemizin giriş kapılarında ateş ölçülerek ve HES kodu okutularak girişler kayıt altına alınıp kontrollü bir şekilde yapılmaktadır. Kapalı alanlarda sürekli maske kullanımı sağlanmakta, kampüs içerisine maskesiz kimse alınmamaktadır. Tüm katlarda ve bina giriş çıkışlarında dezenfektan stantları bulunmakta ve bunların sürekli dolu olması sağlanmaktadır. Akademik, idari personel ve öğrenciler virüsün yayılma, bulaşma ve korunma önlemlerine karşı bilgilendirilerek, bu eğitimlerin tekrarlanması sağlanmaktadır. Üniversitede görevli olan temizlik personeli için pandemi süresince yapılacak temizlik işlerinde kullanılacak temizlik ürünü ve karışımlarının hazırlanması, uygulanması ve depolanması konusunda eğitimler verilmektedir. Özellikle sık temas edilen yüzeyler başta olmak üzere binada temizlik ve dezenfeksiyon sık aralıklarla ve uygun şekilde yapılmaktadır.
Sınıf, laboratuvar, yemekhane, kütüphane gibi ortak kullanım alan kapasiteleri yeniden belirlenerek, fiziksel mesafe kuralına göre oturma düzenleri oluşturuldu. Uzaktan/karma öğretim süreçlerinde; uzaktan/karma eğitime uygun, aktif ve etkileşimli öğrenci katılımını sağlayan güncel, disiplinlerarası çalışmaya teşvik eden ve araştırma/öğrenme ve öğrenci odaklı öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Eğitim öğretim süreçlerindeki yeniliklerin, değişimlerin öğrencilere ve öğretim elemanlarına en kısa sürede eposta, mesaj, internet sitesi üzerinden duyurulması sağlanmaktadır. Üniversite personeli, öğrencileri ve toplumun bilgi edinebilmesi, yeni gelişmelerden haberdar olabilmesi açısından https://www.sanko.edu.tr/ adresindeki “Corona Virus” sekmesi bilimsel veriler ve gelişmeler doğrultusunda sürekli güncellenmektedir.”
Gelecek yıllarda öğrencilerin, çalışanların ve hastaların sağlıklı ve güvenli bir ortamda hizmet almalarını sağlamak için gerekli çalışmaları sürdüreceklerinin altını çizen Prof. Dr. Dağlı, “Bir yıl geçerli olan bu değerli belgenin alınmasında emeği geçenlere teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim” diyerek sözlerini tamamladı.

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