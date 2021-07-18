Aşırı sıcaklardan bunalan çocuklar, derelerde serinliyor

Gaziantep’in Araban ilçesinde son günlerde 45 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle çocuklar, serinlemek için derelere akın etmeye başladı. Günün 34 saatini Karapınar Su Gözü, Sıtma Pınarı ve Akpınar’ın serin sularında yüzerek geçiren çocuklar, sıcaklığın kendilerini olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Son günlerde hava sıcaklığının zaman zaman 4245 dereceyi bulduğu Gaziantep’in Araban ilçesinde aşırı sıcaklarda bunalan yaşlılar evlerine kapanırken çocuklar ise Karapınar Su Gözü, Sıtma Pınar ve Akpınar’ın serin sularında serinlemeye çalıştı. Hem eğlendiklerini de hem de serinlediklerini söyleyen Hasan Demir, "Son günlerde havaların çok sıcak geçmesi nedeniyle aşırı sıcaklardan bunalıyoruz. Kavurucu sıcaklarda evlerimizde canımız sıkılıyor. Büyüklerimiz de bizleri Karapınar Su Gözü, Sıtma Pınar ve Akpınar’ın serin sularında yüzerek serinlememiz ve stres atmamız için buralara getiriyor. Temiz su kaynaklarının serin sularında yüzerek bir yandan serinlerken bir yandan da eğleniyoruz" diye konuştu.

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