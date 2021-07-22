Kahraman kardeşler Boğulma tehlikesi geçiren babayı suya atlayan iki oğlu kurtardı

Gaziantep'te serinlemek için girdiği baraj göledinde boğulma tehlikesi geçiren adamı iki oğlu suya atlayarak kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Karkamış Barajı çevresinde ailesi ile birlikte piknik yapan 37 yaşındaki M.Y., serinlemek amacıyla suya girdi. Akıntıya kapılan babalarının sürüklendiğini gören kıyıdaki A.Y. ve M.Y. isimli iki kardeş, hemen kıyafetlerini çıkararak suya atladı. Çocuklar bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşayan babalarına ulaştı. İki kardeş, yoğun çabaları sonucu babalarını suya girdikleri yerden daha uzak bir bölgede kıyıya çıkarmayı başardı. Ailenin diğer yakınları ise hem babanın hem de çocukların gözden kaybolduğunu görünce büyük panik yaşayarak yetkilerden yardım istedi. Bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve dalgıçlar sevk edilirken, çocuklar çevredeki vatandaşların da yardımıyla babalarını kıyıya getirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hem baba hem de çocuklara ilk müdahale yapılarak, hastaneye kaldırıldı. Hem babanın hem de çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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