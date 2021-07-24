Koçer’den 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında basının önemlerine değinen GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, “Basın demokratik ve çağdaş toplumlarda yasama, yürütme, yargıdan sonra toplumun doğru ve gerçek bilgiye ulaşmasını sağlayan temel unsurlardan biridir. Görevi halkın doğru bilgi ve haber almasını sağlamak olan yerel ve ulusal basın, bu önemli misyonu gerçekleştirmek için zaman ve mekân ayrımı gözetmeden, büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Milletimizin sesi ve kulağı olmasının yanında bilgiye doğru ve hızlı bir şekilde ulaşılması bağlamında basının önemi yadsınamaz bir gerçektir. Her daim ilkeli ve tarafsız bir anlayışla görevlerini sürdürme gayreti içinde olan basın sektörü oldukça saygın ve yeri son derece kıymetlidir. Demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi, düşünce ve fikir özgürlüğünün önündeki en büyük engellerden biri basında sansürün kaldırılmasıdır. Çünkü gelişmiş demokrasilerdeki en önemli özgürlüklerden biri basın özgürlüğüdür. Bu kapsamda 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansür kaldırılmış olup, bu tarih ülkemiz adına önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Köklü bir geçmişe ve bugün ülkemizin hem sosyal, hem kültürel, hem de ekonomi anlamında örnek yerlerinden biri olan Gazi şehrimizde görev yapan basın yayın kuruluşu çalışanları önemli bir görev ifa etmektedirler. Toplumsal değerlerimize saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan bir görev anlayışı içinde Gaziantep’in tanıtımı, halkımızın hızlı, doğru ve tarafsız bilgilendirilip, bilinçlendirilmesi noktasındaki katkıları göz ardı edilemez. Bu duygu ve düşüncelerle basın sansürünün kaldırılmasının 113’üncü yıldönümü vesilesiyle; görevi başında hayatlarını kaybeden basın mensuplarına Allah’tan rahmet diler, basın meslek ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olan, kamu yararını gözeten, başta Gaziantep basını olmak üzere; pandemi sürecinde de olduğu gibi her zaman görevini eksiksizce yapan ülkemizde ki tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.

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