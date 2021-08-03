Panel fabrikasındaki yangında 2 işçi dumandan etkilendi

Bodrum'da bir yangın daha!

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Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA /GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te dış cephe ve çatı paneli fabrikasının elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 işçi dumandan etkilenirken, fabrikada maddi zarar oluştu.

5´inci Organize Sanayi Bölgesi´ndeki dış cephe ve çatı paneli fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, elektrik panosundan çıktığı belirtilen yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 2 işçi dumandan etkilendi.

Fabrikada zarar neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2021-08-03 12:01:23



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