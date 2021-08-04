GKV’liler hamlelerini yaptı çifte şampiyonluk kazandı

Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep Satranç İl Temsilciliği ve Şehitkamil Belediyesi tarafından “Hamleni Yap" sloganı ile düzenlenen satranç turnuvasında iki farklı kategoride şampiyonluk kazanan GKV Özel Okulları öğrencileri Dila Baloğlu ve Beren Kalyoncu ödüllendirildi.

Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep Satranç İl Temsilciliği ve Şehitkamil Belediyesi tarafından Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde gerçekleştirilen, Gaziantep Küçükler ( 712 yaş ) ve Gaziantep Yıldızlar ( 1318 yaş ) Satranç Turnuvasında, Gaziantep genelinden yaklaşık 110 sporcu katıldı.2 gün süren yarışmada Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinden 9. Sınıf öğrencisi Dila Baloğlu 14 Yaş Kızlar Kategorisi İl Birincisi, 5. Sınıf öğrencisi Beren Kalyoncu 10 Yaş Kızlar Kategorisi İl Birincisi oldu. Derece alan şampiyon öğrencilerin ödülleri, başarı belgeleri ve şampiyonluk madalyaları Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki tarafından takdim edildi. Öğrencileri kutlayan Tiryaki başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.