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Husumetli 3 kişi arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Husumetli 3 kişi arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te, husumetli 3 kişi arasında çıkan kavgada kan aktı. Olayda boğazına bıçak darbesi alan şahıslardan biri hayatını kaybederken, 1'i de ağır yaralandı.
Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Ağaçlı Geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarından husumet bulunan 3 kişi arasında sözlü tartışmayla başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şahıslardan biri yanında bulunan bıçakla iki arkadaşa saldırdı. Bıçaklı saldırıda boğazına aldığı darbeyle yere yığılan Mehmet Ürkmez (25) olay yerinde hayatını kaybederken ismi öğrenilemeyen arkadaşı ise ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken polis, bıçaklı saldırıyı yapan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.
Kavgada boğazına aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Ürkmez’in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Ürkmez’in cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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