Kuzey Irak’tan Gaziantep'e gelerek Medical Park Hastanesi’ne karın ağrısı, kilo kaybı, ishal, sırta vuran ağrı şikayeti ile başvuran 67 yaşındaki Saadiya Majeed, hastanede konulan pankreas kanserinden ise gerçekleştirilen başarılı ameliyat ile yeniden sağlığına kavuştu.

Hastaneye karın ağrısı, kilo kaybı, ishal ve sırta vuran ağrı şikayeti ile başvuran Saadiya Majeed, Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi polikliniğinde muayene oldu. Yapılan ayrıntılı fizik muayene, laboratuvar ve radyolojik ileri tetkikler sonucunda hastaya pankreas kanseri teşhisi konuldu. Sarılığı da mevcut olan Majeed için onkolojik cerrahi tedavi uygun görüldü. Dört saat süren ameliyatın ardından hasta, pankreas başında yerleşim gösteren kötü huylu tümörden kurtuldu. Genel Cerrahi uzmanı Prof. Dr. Ahmet Balık gözetiminde Doç. Dr. Ersin Borazan, Doç. Dr. Mesut Gül ve Op. Dr. M. Ali Melik tarafından gerçekleştirilen Whipple ameliyatı ile Saadiya Majeed sağlığına kavuştu.

Whipple ameliyatı

Whipple ameliyatı (pankreatikoduodenektomi) pankreas başı, duodenum (ince bağırsağın başlangıç kısmı), koledok (ana safra yolunun alt kısmı) ve midenin bir kısmının çıkarılması şeklindedir. Kalan mide, safra yolları ve pankreasın tekrar ince bağırsağa bağlanması ile ameliyat tamamlanır. Pankreas başı, koledok ve duodenum tümörlerinde uygulanan bir ameliyat olan whipple ameliyatı, uzak metastazı olmayan, lokal olarak çevre dokulara yayılmamış hastalarda hayat kurtaran ameliyatların başında yer almaktadır. Genel cerrahi branşında en büyük ve en önemli ameliyatlarından biri olan pankreas cerrahisinde tam donanımlı merkezin ve multi disipliner çalışma özverisinin başarıdaki anahtar olduğu belirtildi. Bu yöntemin başarılı bir şekilde uygulanması için deneyimli bir onkolojik cerrahi ekibin ve 7/24 hasta takibinin olması zorunludur.

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü doktorlarından Prof. Dr. Ahmet Balık whipple ameliyatı hakkında ise, "Pankreas başı, oniki parmak bağırsağı ve safra yollarının pankreasa yakın kısmında oluşan tümörlerde yapılmakta, bu organ ve dokuların birbirlerine yapışık halde bulundukları için ayırma olanağı bulunmamaktadır. Bu sebeple bu organlardaki tümörleri yok etmek için o bölgeyi komple temizlemek kabul görmüş altın standart tedavi yöntemidir. Bu yöntem Whipple operasyonu olarak adlandırılmıştır. Whipple ameliyatının gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini belirleyen en büyük faktör tümörün çevre dokular ve damarlarla ilişkisidir. Bu ameliyatı gerçekleştirmek için karaciğer, safra yolları, pankreas cerrahisi alanında ciddi bilgi ve deneyim gerekmektedir. Son yıllarda barsaklardan gelen toplardamarı kısmi olarak tümörlerde de bu ameliyat, tutulan damarın çıkarılması ve damar rekonstrüksiyonu ile de yapılabilmektedir" diye konuştu.

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