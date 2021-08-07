Gaziantep'te boya fabrikasında korkutan yangın

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın devam ediyor.



Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Arkim Boya Fabrkası'nda henüz bilinmeyen bir nedenle akşam saatlerinde yangın başladı. Alevlerin ve dumanın gökyüzüne yükseldiği yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Neden çıktığı henüz ögrenilemeyen yangınında ilk bilgilere göre yaralanan olmadığı belirtilirken yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.