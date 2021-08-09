GSO'dan yatırımcı ve girişimciler için "teşvik ve destek" portalı

Yatırımcı ve girişimcilerin farklı konu ve sektörlerde, tüm devlet kurumlarına ait güncel desteklerden ve yatırım teşviklerinden bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla GSO Yatırım, Teşvik ve Devlet Destekleri Portalı (TEDEPORT) hayata geçirildi.

“Üretime Destek, Yatırıma Teşvik” sloganı ile kurulan, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan teşvik ve desteklerin kapsamlı olarak bir araya getirildiği TEDEPORT, sadece Türkiye’deki girişimciler için değil, bölge ülkelerindeki potansiyel girişimciler için de önemli bir platform olma özelliği taşıyor. Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEP Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı kapsamında yürütülen, Gaziantep’te Kalıcı Gelir İçin İstihdam Projesi bünyesinde hayata geçirilen TEDEPORT Teşvik ve Destek Portalı, Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) ve GSO iş birliğinde yürütülüyor.



Gaziantep Sanayi Odası olarak ülke ekonomisine daha fazla katkı sunma hedefiyle yeni iş birlikleri kurmaya ve yeni projeler geliştirmeye devam ettiklerini ifade eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, hayata geçirdikleri TEDEPORT Teşvik ve Destek Portalı ile girişimcilerin sağlanan desteklere kolay bir şekilde ulaşabilmelerini ve firmaları kendilerine en uygun olan desteğe yönlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.



Günümüzdeki zorlu rekabet ortamında üretimine ve ticari faaliyetlerine devam eden işletmelerin ayakta kalabilmeleri için kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen teşvik ve devlet yardımlarının büyük önem taşıdığını kaydeden Ünverdi, “Firma yöneticilerimizi, başta kadın ve gençler olmak üzere tüm girişimcilerimizi TEDEPORT’tan faydalanmaya davet ediyorum. Konu, sektör, kurum ve şehir bazlı filtreleme yaparak hızlı ve kolay bir şekilde ihtiyaç duydukları konulara ve ilgilendikleri en güncel bilgiye ulaşabilirler. Portalda yatırım ve girişimcilik süreçlerine yönelik destek sağlayan 26 devlet kurumunun yayınladığı devlet destekleri kategorik olarak listelenmektedir” dedi.



TEDEPORT’ta ihracata yönelik devlet destekleri ve teşvikler için de özel bir kategorinin oluşturulduğunu belirten Ünverdi, “Bakanlıkların ihracatçı firmalara yönelik tüm destek kalemlerinin yer aldığı bu bölümde kullanıcılar konu, sektör, hedef ülke ve ihracat ürününe göre değişebilen destekler ile ilgili kategorik bir liste üzerinden bilgi alabiliyor. İhracata yönelik tüm destek ve teşviklerin çok basit ve kolay anlaşılır bir anlatımla kurgulandığı bu modül, ihracatçı firmalarımız için vazgeçilmez bir rehber niteliği taşıyor. İş dünyamıza yönelik sağlanan teşvik ve destekler, etkilerinin kısa sürede ortaya çıkması açısından hem şehrimizin hem de ülkemizin ekonomik gelişiminde kritik rol oynamaktadır. Üretimin, istihdamın ve ihracatın artırılmasını sağlayan destekler, aynı zamanda sektörlerimizin gelişmesini de sağlar. Gerek şehrimiz ve bölgemizde, gerekse de tüm ülkemizde yapılacak yatırımlara yönelik bir yol gösterici olduğuna inandığımız bu çalışmanın girişimcilerimize faydalı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Tüm devlet kurumlarına ait güncel teşvik ve desteklere www.tedeport.org üzerinden ulaşılabileceği de vurgulandı.

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