GSO'dan yatırımcı ve girişimciler için "teşvik ve destek" portalı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GSO'dan yatırımcı ve girişimciler için "teşvik ve destek" portalı

İHA

GSO'dan yatırımcı ve girişimciler için "teşvik ve destek" portalı

Yatırımcı ve girişimcilerin farklı konu ve sektörlerde, tüm devlet kurumlarına ait güncel desteklerden ve yatırım teşviklerinden bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla GSO Yatırım, Teşvik ve Devlet Destekleri Portalı (TEDEPORT) hayata geçirildi.
“Üretime Destek, Yatırıma Teşvik” sloganı ile kurulan, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan teşvik ve desteklerin kapsamlı olarak bir araya getirildiği TEDEPORT, sadece Türkiye’deki girişimciler için değil, bölge ülkelerindeki potansiyel girişimciler için de önemli bir platform olma özelliği taşıyor. Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEP Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı kapsamında yürütülen, Gaziantep’te Kalıcı Gelir İçin İstihdam Projesi bünyesinde hayata geçirilen TEDEPORT Teşvik ve Destek Portalı, Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) ve GSO iş birliğinde yürütülüyor.

Gaziantep Sanayi Odası olarak ülke ekonomisine daha fazla katkı sunma hedefiyle yeni iş birlikleri kurmaya ve yeni projeler geliştirmeye devam ettiklerini ifade eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, hayata geçirdikleri TEDEPORT Teşvik ve Destek Portalı ile girişimcilerin sağlanan desteklere kolay bir şekilde ulaşabilmelerini ve firmaları kendilerine en uygun olan desteğe yönlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Günümüzdeki zorlu rekabet ortamında üretimine ve ticari faaliyetlerine devam eden işletmelerin ayakta kalabilmeleri için kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen teşvik ve devlet yardımlarının büyük önem taşıdığını kaydeden Ünverdi, “Firma yöneticilerimizi, başta kadın ve gençler olmak üzere tüm girişimcilerimizi TEDEPORT’tan faydalanmaya davet ediyorum. Konu, sektör, kurum ve şehir bazlı filtreleme yaparak hızlı ve kolay bir şekilde ihtiyaç duydukları konulara ve ilgilendikleri en güncel bilgiye ulaşabilirler. Portalda yatırım ve girişimcilik süreçlerine yönelik destek sağlayan 26 devlet kurumunun yayınladığı devlet destekleri kategorik olarak listelenmektedir” dedi.

TEDEPORT’ta ihracata yönelik devlet destekleri ve teşvikler için de özel bir kategorinin oluşturulduğunu belirten Ünverdi, “Bakanlıkların ihracatçı firmalara yönelik tüm destek kalemlerinin yer aldığı bu bölümde kullanıcılar konu, sektör, hedef ülke ve ihracat ürününe göre değişebilen destekler ile ilgili kategorik bir liste üzerinden bilgi alabiliyor. İhracata yönelik tüm destek ve teşviklerin çok basit ve kolay anlaşılır bir anlatımla kurgulandığı bu modül, ihracatçı firmalarımız için vazgeçilmez bir rehber niteliği taşıyor. İş dünyamıza yönelik sağlanan teşvik ve destekler, etkilerinin kısa sürede ortaya çıkması açısından hem şehrimizin hem de ülkemizin ekonomik gelişiminde kritik rol oynamaktadır. Üretimin, istihdamın ve ihracatın artırılmasını sağlayan destekler, aynı zamanda sektörlerimizin gelişmesini de sağlar. Gerek şehrimiz ve bölgemizde, gerekse de tüm ülkemizde yapılacak yatırımlara yönelik bir yol gösterici olduğuna inandığımız bu çalışmanın girişimcilerimize faydalı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Tüm devlet kurumlarına ait güncel teşvik ve desteklere www.tedeport.org üzerinden ulaşılabileceği de vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trafikte tekmeli, sopalı yol verme kavgası İki sürücünün sopa ve tekmeli kavgası güçlükle ayrıldı
YEREL HABERLER Trafikte tekmeli, sopalı yol verme kavgası İki ...
İş insanları GAÜN öğrencilerini iş hayatına hazırlayacak
YEREL HABERLER İş insanları GAÜN öğrencilerini iş hayatına ...
Sorulara doğru cevap verenlere ödülleri dağıtıldı
YEREL HABERLER Sorulara doğru cevap verenlere ödülleri dağıtıldı
NTO Başkanı Özyurt'dan Nizip'e müjdeli haber Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt: "Nizip'e Gümrük Müdürlüğü kuruluyor"
YEREL HABERLER NTO Başkanı Özyurt'dan Nizip'e müjdeli haber Nizip ...
Rektör Prof. Dr. Özaydın, uluslararası öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Prof. Dr. Özaydın, uluslararası öğrencilerle ...
Genç piyanistlerin piyano dinletisi büyük beğeni gördü Genç piyanistler, yeteneklerini sergilediler
YEREL HABERLER Genç piyanistlerin piyano dinletisi büyük beğeni ...
Fatma Şahin’den Büyükşehir’in asfalt şantiyesine ziyaret
YEREL HABERLER Fatma Şahin’den Büyükşehir’in asfalt şantiyesine ...
Keçileri kaybettikleri için saklanan kardeşler, 14 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Keçileri kaybettikleri için saklanan kardeşler, 14 ...
Gaziantep Basketbol sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Gaziantep Basketbol sağlık kontrolünden geçti
HKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü açıldı Bölüm lansmanında Ekin Şef’ten “Yenilebilir” sanat şöleni
YEREL HABERLER HKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ...
Tahin fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Tahin fabrikasında yangın
Akıl ve zeka oyunları, çocuk gelişimine büyük katkı sağlıyor Başkan Fadıloğlu: “Akademik başarı ve sosyal gelişimi destekliyor” Yaz spor akademilerinde eğlence dolu eğitime büyük ilgi
YEREL HABERLER Akıl ve zeka oyunları, çocuk gelişimine büyük katkı ...
Gaziantep’te tahıl fabrikasında çıkan yangın korkuttu Yangında dumandan etkilenen iki işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Gaziantep’te tahıl fabrikasında çıkan yangın ...
Rahat nefes alabilmek için Anka’yı tercih etti
YEREL HABERLER Rahat nefes alabilmek için Anka’yı tercih etti
Başkan Doğru’dan Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajı
Kadınların 'en acı' mesaisi Ekmeklerini, acı biberlerin çöpünü temizleyerek kazanıyorlar
YEREL HABERLER Kadınların 'en acı' mesaisi Ekmeklerini, acı ...
Ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı Ambulanstaki sağlık çalışanları yaralandı
YEREL HABERLER Ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı Ambulanstaki ...
Tahmazoğlu, milletvekilleri ile birlikte esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Tahmazoğlu, milletvekilleri ile birlikte esnafı ...
Tramvayın çarptığı genç kız, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Tramvayın çarptığı genç kız, 12 günlük yaşam savaşını ...
Boya fabrikasındaki yangında milyonlarca liralık zarar oluştu Fabrikanın depo kısmı küle döndü
YEREL HABERLER Boya fabrikasındaki yangında milyonlarca liralık ...
10 gün önce tramvay çarpan Deniz, hayata tutunamadı
YEREL HABERLER 10 gün önce tramvay çarpan Deniz, hayata tutunamadı
Gaziantep'te boya fabrikasındaki yangında zarar 15 milyon TL
YEREL HABERLER Gaziantep'te boya fabrikasındaki yangında zarar 15 ...
GAGİAD’dan TEMA’ya 10 bin fidan bağışı
YEREL HABERLER GAGİAD’dan TEMA’ya 10 bin fidan bağışı
Organize sanayideki çevreci yatırımlar mercek altında
YEREL HABERLER Organize sanayideki çevreci yatırımlar mercek altında