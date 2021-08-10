Gaziantep’te 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Gaziantep’te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesine bağlı Burak Mahallesi, GaziantepNizip karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 27 ABS 991 plakalı Skoda marka otomobil, 27 AHK 400 plakalı Fiat marka kamyonet, 27 S 3465 plakalı Mercedes marka minibüs ile yabancı plakalı bir otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar kurtarıcı yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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