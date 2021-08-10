Yıldırım düşmesi sonucu ormanda örtü yangını çıktı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gözlühük Mahallesi Kırağaç mevkisinde akşam saatlerinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu örtü yangını çıktı. Alevleri görenlerin bilgi vermesi üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Nurdağı Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerinin de destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 2 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK

2021-08-10 20:15:10



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