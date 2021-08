TEKNOFEST’e en çok başvuru GAÜN’den

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından düzenlenen, Türkiye’nin millî teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) 640 öğrenci katılım sağlayarak damga vurdu.

İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne, 207 üniversiteden toplam 12 bin 529 öğrenci başvuru yaparken, Gaziantep Üniversitesi başvuru yapan üniversiteler arasında en çok başvuru yapan kurum olarak dikkatleri üzerine çekti.

“İmkanlarımız gençlere feda olsun”

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, bilimsel bilgiye ve yeniliğe önem veren bir üniversite olduklarını vurgulayarak, TEKNOFEST’te yarışacak öğrencilere başarılar diledi. TEKNOFEST’e hazırlanan proje takımlarına 5 profesör, 8 doçent, 8 Dr. öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 28 öğretim elemanıyla destek verdiklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Özaydın, “TEKNOFEST’e hazırlanan öğrencilerimize çalışmalarını gerçekleştirmesi için Gaziantep Üniversitesi olarak takımların talep ettikleri her şeyi temin ettik. Bu aşamada öğrencilere yardımlarını esirgemeyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne, Şahinbey ve Şehitkamil Belediyelerimize teşekkür ederim. Emeklerimiz ve maddi imkanlarımız ülkemizin, şehrimizin ve üniversitemizin güzide gençlerine feda olsun. Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

“İyi haberler bekliyoruz”

Araştırma faaliyetleriyle milli teknolojiye katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, “Akıllı ulaşımdan çevre ve enerji teknolojilerine, insansız hava araçlarından model uydu gibi 18 farklı kategoride, 55 projeyle toplam 640 öğrencimiz yarışmaya başvuru yaptı. Yapılan değerlendirmeler sonucu 31 takımımız finallere isimlerini yazdırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Milli teknolojiye gönül veren gençlerimiz projelerinde kullandıkları; elektronik kartlarından yazılımlarına, haberleşme sistemlerinden mekanik aksamlarına kadar tüm sistemlerini düzgün olarak tasarlamakta ve üretmektedir. Yarışmalara katılan öğrencilerimizden iyi haberler bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Üniversitesinin, TEKNOFEST’e başvuru yapan üniversiteler arasında birinci olmasında geçen yıl Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST2020’in etkili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Recep Yumrutaş şunları söyledi: “Her türlü İHA/SİHA, helikopter, insansız uçak, roket, model uydu, otonom elektrikli araç, tarımsal insansın kara aracı, her türlü makina, cihaz ve ekipmanın üretilmesinde, Türkiye’nin imar edilmesinde ve teknolojik olarak ilerlemesinde öğrencilere çok önemli sorumluluk ve görevler düşüyor. Şimdiden bu sorumluluklarınızın bilincinde olarak çok çalışacağınıza, asla yılmayacağınıza, aldığınız eğitimler sayesinde tüm sorunların üstesinden geleceğinize, Ülkemizin ilerlemesi için yüreğinizi ortaya koyacağınıza gönülden inanıyorum” diye konuştu.

TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarına, 4 yıl boyunca 207 faklı üniversiteden 21 bin 021 üniversite öğrencisi başvuru yaptı.

