GKV’de "Drama Ve Etkili İletişim" semineri

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20212022 eğitim öğretim yılı birinci yarı yılına yönelik hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim etkinliklerine hız verdi. Eğitim alanında önde gelen isimleri davet ederek söyleşiler düzenleyen GKV Özel Okulları Drama ve Etkili İletişim konulu seminerinde Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kaan Büyükikiz’i ağırladı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 20212022 eğitimöğretim yılı 1. Dönem Eğitim Planı’nın 2. gününde “ Drama ve Etkili İletişim ” konulu seminer düzenlendi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, Okul Müdürleri, Bölüm Başkanı ve Öğretmenler katılımları ile pandemi önlemleri dikkate alınarak yapılan seminere, konuşmacı olarak Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kaan BÜYÜKİKİZ yer aldı. Büyükikiz “Drama ve Etkili İletişim” konulu sunumda bilgilerini katılımcılarla paylaştı. Söyleşinin son bölümünde öğretmeler konuyla ilgili merak ettikleri soruları konuşmacıya yönelterek karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki söyleşinin sonunda konuşmacı Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kaan Büyükikiz’a günün anısına bir teşekkür çiçeği verdi.

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