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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Zorlu karşılaşma golsüz eşitlikle sona ererken, Beşiktaşlı N'Sakala'nın maçın 71. dakikasında fenalaşarak hastaneye kaldırılması yürekleri ağza getirdi.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Larin'in yerden sert şutunu Günay kurtardı.
50. dakikada Ghezzal'in sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Larin'in dokunuşu bir kez daha kaleci Günay'da kaldı.
53. dakikada Roiser'in sağ kanattan yaptığı yerden ortaya ceza sahası içindeki Larin dokunamadı.
57. dakikada Larin'in kale önüne çevirdiği topa Salih dokundu, meşin yuvarla yan direğe çarparak dışarı çıktı.
66. dakikada Rosier'in savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Atiba'dan önce savunma pozisyonu uzaklaştırdı.
71. dakikada sahada fenalık geçiren Beşiktaşlı N'Sakala'ya sağlık ekipleri müdahale etti. Bir süre yapılan müdahalenin ardından N'Sakala hastaneye kaldırıldı. N'Sakala'nın bilincinin açık olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
90+1. dakikada Kitsiou'nun ortasında bomboş pozisyonda dokunan Jefferson, topu dışarı gönderdi.
90+4. dakikada Teixeira'nın ceza sahası hemen önünden çektiği sert şut üstten auta çıktı.
90+8. dakikada Furkan'ın ceza sahası içinden kaleye vuruşunu Ersin kurtardı.


Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Murat Tuğberk Curbay xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Kitsiou xxx, Papy Djilobodji xxx, Ertuğrul Ersoy xxx, Alin Tosca xxx, Hamza Mendyl xx (Halil İbrahim dk. 76 x), Recep Niyaz xx (Torgeir Borven dk. 76 x), Jefferson xxx, Alexander Merkel xx (Furkan Soyalp dk. 61 xx), Figueiredo xx (Doğan Erdoğan dk. 76 xx), Dicko x (Kenan Özer dk. 31 xx)
Yedekler: Mustafa Bozan, Pawel Olkowski, Yusuf Türk, Ulaş Zengin, Mirza Cihan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xxx, Valentin Rosier xx, Domagoj Vida xxx, Welinton xxx, N'Sakala xxx (Rıdvan Yılmaz dk. 76 x), Josef de Souza xxx, Atiba xx (Alex Teixeira dk. 68 x), Salih Uçan xx, Ghezzal xx (Gökhan Töre dk. 68 xx), N'Koudou x (Cyle Larin dk. 46 xx), Kenan Karaman xx (Michy Batshuayi dk. 68 x)
Yedekler: Mert Günok, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Necip Uysal, Güven Yalçın
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Sarı Kartlar: Hamza Mendly, Alin Tosca (Gaziantep FK) N'Sakala, Vida (Beşiktaş)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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