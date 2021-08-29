Altunkaya’dan Zafer Bayramı mesajı Altunkaya: “Milletçe kenetlenerek, milli birlik ve beraberliğimizi korumak zorundayız”

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Başkanı Mahsum Altunkaya, Büyük Taarruzun 99. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Altunkaya,30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak milli birlik ve beraberliğin sürdürülebilmesi için milletçe kenetlenmekten başka çare olmadığını ifade etti.

Mahsum Altunkaya mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramını coşku ile kutladıklarını belirterek, “30 Ağustos 1922, Birinci Dünya Savaşı sonrası yurdumuzu işgal eden emperyalist güçlere karşı girişilen kurtuluş mücadelesinin zafere giden dönüm noktasıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında gerçekleştirilen Büyük Taarruzun zaferle sonuçlanmasının ardından yurdumuz işgalden kurtularak bağımsızlık yolunda çok önemli aşama kaydedilmiştir. 30 Ağustos, kadınıerkeği, yaşlısıgenci, köylüsükentlisi tüm milletimizin omuz omuza verdiği bir bağımsızlık destanıdır” dedi.

30 Ağustos’un, işgal altındaki bir milletin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi halinde neleri başarabileceğinin bir göstergesi olduğuna da dikkat çeken Altunkaya, “Tarihin her döneminde bağımsız ve hür yaşamış olan milletimiz, her türlü yokluğa rağmen birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek düşmanları yurdumuzdan atmayı başarmıştır. Bugün de ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını tehlikeye atacak adımlara karşı millet olarak yine topyekûn bir şekilde hareket etmeye hazırız. Söz konusu vatan ve bağımsızlık olduğunda milletimizin Kurtuluş Savaşında olduğu gibi yine aynı fedakârlığı göstereceğine şüphemiz yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını coşku ile kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

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