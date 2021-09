Covid-19 ile grip ayrımı için en doğru yol PCR testleri

Kış aylarının yaklaşmasının ardından grip hastalığı ile Covid19 belirtilerinin benzerlikleri insanlarda tedirginlik oluştururken Gaziantep Medical Park Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak, grip ile Covid19 arasındaki benzerlik ve farklardan bahsetti. Boşnak, PCR testiyle hastalığın grip ya da Covid19 olup olmadığının kısa sürede en doğru sonucu vereceğini belirtti.



Kış aylarının yaklaşmasının ardından her yıl binlerce insanın ağır ya da hafif şekilde atlattığı grip virüsü ile son zamanlarda tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 hastalığının benzer semptomlar göstermesi vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Gaziantep Medical Park Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak, grip ya da Covid19 hastalığından şüphe duyanlar için en doğru yolun PCR testi olduğunun altını çizdi. Boşnak, her geçen gün geliştirilen PCR testleri sayesinde kısa sürede grip ya da Covid19 hastalığının teşhisinin yapılabildiğini de sözlerine ekledi.



“En doğru tanı yolu PCR testi”

Covid19 pandemisi ile birlikte hastalığın tanısı için laboratuvar testlerinin büyük önem kazandığını belirten Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak, Covid19 tanı testleri içerisinde PCR testinin bir adım daha öne çıktığının altına çizdi. Covid19 tanısı için kullanılan testler hakkında bilgiler veren Boşnak, boğaz ve burundan alınan sürüntü numunelerinin hastalığın Covid19 ya da grip olup olmadığını belirlemede en doğru yol olduğunu ifade ederek, “ Boğaz ve burundan alınan sürüntü numunesinden çok az miktarlarda bile virüs partiküllerinin genetik materyalinin saptanmasına olanak veren bu test, hastalığın gerçek tanı testidir. Daha çok tarama amaçlı kullanılan ‘Covid19 Hızlı Antijen Testi’ yine burundan alınan sürüntü örneğinden çalışılıp hastaya çok kısa sürelerde sonuç verilmesini sağlar. Bu testin pozitif çıktığı hastalarda tanı PCR Testi ile doğrulanmalıdır. Kış aylarında grip salgınlarına yol açan “Influenza” isimli virüsün Covid19 etkeni virüs enfeksiyonu ile ayrımının yapılması önem kazanmaktadır. Grip enfeksiyonları için de bazı durumlarda tedavi başlanması gerektiğinden bu ayrımın yapılması önem kazanabilmektedir. Bu amaçla burundan alınan tek bir sürüntü numunesinden her iki hastalık etkeninin çalışılabildiği ‘Covid19+Influenza Combo Test’ çalışılabilmektedir’’ dedi.



“Bağışıklık yanıtı için ise antikor testi yapılmalı”

Covid19 hastalığına karşı bağışıklığının olup olmadığı için ise vatandaşlara antikor testi öneren Boşnak, “Kan numunesinden çalışılan bu testlerle hastalığı geçiren kişilerdeki bağışıklık durumu saptanabildiği gibi aşı sonrası bağışıklık durumu da değerlendirilebilmektedir. Covid19 antikor testi ile hastalığı geçirenlerde bağışıklık durumu saptanabilir. Covid19 antispike antikor testi ile özellikle aşı sonrası bağışıklık durumu değerlendirilebilir. Antikor testleri hastalığı geçirdikten 3 ya da 4 hafta sonra ve aşı yaptıranlarda aşının 2. dozundan 2 ya da 4 hafta sonra yaptırılması gerekiyor” diye konuştu.

