Dayısının tüfekle vurduğu Ömer, kurtarılamadı



Ahmet ATMACAAhmet KILIÇ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, husumetli olduğu dayısı tarafından tüfekle vurulan Ömer Özaslan (28), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğleden sonra Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Özaslan ile husumetli olduğu dayısı Abdullah Ö. arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Abdullah Ö., tüfekle yeğenine ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan ve ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Özaslan, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Ömer Özaslan'ın cenazesi, yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri, kaçan Abdullah Ö.'yü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA-Ahmet KILIÇ

2021-09-24 12:07:01



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