Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep’te temel atma ve açılış törenlerine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantep’te hayırseverler tarafından yapımına başlanan Gençlik Merkezi'nin temel atma töreni ile TDV Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılış törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantep’te hayırseverler tarafından yapımına başlanan Gençlik Merkezi'nin temel atma töreni ile TDV Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılış törenlerine katıldı. Prof. Dr. Erbaş’a Gaziantep Valisi Davut Gül, Milletvekili Derya Bakbak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.



"Doğumdan ölüme vatandaşlarımızın yanındayız"

Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi'nde hayırseverler tarafından yapımına başlanan ‘Gençlik Merkezi’nin temel atma töreninde konuşan Erbaş, Türkiye’deki öğrenci sayınsın 140 ülkenin nüfusundan fazla olduğuna dikkat çekti. Diyanet’in her alanda herkesin yanında olduğunu belirten Erbaş, ”Anayasanın bize vermiş olduğu görevle, din konusunda aydınlatma görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Gaziantep'in en ücra köşesindeki köyünde bile imamımız var, hocamız var. İmamlarımız çocuklarımızın doğduğu andan itibaren yanında. Sağ kulağına ezan okuyarak, sol kulağına kamet getirerek, kulağına ismini okuyarak ve duasını yaparak adeta hayata onunla birlikte başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın böyle bir farkı var. Rabbimiz bizi Peygamber varisi olarak görevlendirmiş böyle bir lütufta bulunmuş” dedi.



"Toplumun her kesiminden insanımızı doğru dini bilgi ile eğitmeye çalışıyoruz"

Doğru bilgiler ile insanların eğitilmeye çalışıldığını kaydeden Erbaş, “Toplumumuzun her kesiminden insanımızı doğru dini bilgi ile eğitiyor, bilgilendirmeye çalışıyoruz Elhamdülillah. Bütün yapmış olduğumuz bu hizmetler Camii hizmetleri, Cami dersleri, Kur'an Kursu hizmetlerinin yanında bir de gençlik hizmetlerimiz var. Bugün, ülkemizin bütün illerinde bütün ilçelerinde gençlik koordinatörlerimizle adeta gençlerimizi kucaklıyoruz. Hiç ayrım yapmadan saflarımıza herkesin girmesini arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.



"Gençlik bizim için en büyük zenginlik"

Türkiye’de 30 milyon öğrencinin bulunduğunu belirten Erbaş, “20 milyona yakın orta dereceli okullarda, 10 milyona yakında açık öğretimler ile beraber üniversitelerimizde öğrencimiz var. Dünyanın 140 kadar ülkesinin nüfusu 2530 milyonun altında, bizim öğrenci sayımız demek ki bu kadar iyi, bu kadar bir zenginlik veriyor bize. Bu bizim için en büyük zenginlik. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak tüm müftülüklerimizle, il müftülerimiz, ilçe müftülerimiz 150 bine yakın hocamızla, Kur'an Kursu öğretmenlerimizle, imamlarımızla birlikte çocuklarımıza gençlerimize ailelerimize hizmet etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Vali Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu da yaptıkları konuşmada, hayırsever ailelere teşekkür ederek kentin manevi iklime kavuşmalarında büyük emekleri olduklarını dile getirdiler.



Erbaş, TDV Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun da açılışını yaptı

Temel atma törenin ardından Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesinde yapımı tamamlanan TDV Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun da açılışını gerçekleştiren Erbaş’ın programı basına kapalı olarak devam etti.

Erbaş, öğle saatlerinde de Şahinbey ilçesindeki Ulu Cami'de cemaate Cuma Namazı kıldırarak hutbe de irad etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.