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Gözaltı işlemi yapmaya çalışan polisi yaralayan hükümlü yakalandı Yakalanan hükümlü, polisi hasmı sandığını söyleyerek 'Pişmanım' dedi

İHA

Gözaltı işlemi yapmaya çalışan polisi yaralayan hükümlü yakalandı Yakalanan hükümlü, polisi hasmı sandığını söyleyerek 'Pişmanım' dedi

Gaziantep'te, hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kendisini gözaltına almaya çalışan polisi silahla yaralayan şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilirken polisi hasmı sandığını söyleyerek 'Pişmanım' dedi.
Olay, 20 Temmuz'da Şahinbey ilçesi Barış Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, çeşitli suçlardanhakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yunus C. isimli şahıs, yeri tespit edildikten sonra kendisini gözaltına almaya çalışan polisi silahla yaralayarak kaçtı. Olayla sonrası polis memuru hafif şekilde yaralanırken, kaçan zanlıyı yakalamak için Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Adresi tespit edildi, şafak vakit operasyonuyla yakalandı
Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından zanlının saklandığı adresi tespit etti. Şüpheli şahıs, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle şafak vakti düzenlenen operasyonla Yunus C. isimli şahsı yakaladı.

Polisi hasmı sandığını söyleyerek 'Pişmanım' dedi
Yakalanan Yunus C. isimli şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan şahıs, tutuklanma talebiyle adliye sevk edildi. Adliye girişinde basın mensuplarının sorularına cevap veren Yunus C. isimli şahıs, olay günü kendisini gözaltına almaya çalışan polisi hasmı sandığını iddia ederek 'Pişmanım' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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