Cuma namazı saat kaçta kılınıyor? sorusunun cevabı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı camilerde cuma namazının korona virüs tedbirlerine dikkat edilmesi kaydıyla kılınabileceğini açıklamıştı. Ülke genelinde camilerde cuma namazı kılınabilecek. Gaziantep'te cuma namazına gidecek olan vatandaşlar Gaziantep cuma namazı saatini araştırıyor. İşte 29 Ocak 2021 Gaziantep cuma namazı saati

29 OCAK 2021 GAZİANTEP CUMA NAMAZI SAATİ

29 Ocak 2021 Gaziantep Cuma namazı saati: 12:49

Gaziantep İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 29 Ocak 2021 Cuma 06:06 07:29 12:49 15:35 17:59 19:16 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:06 07:28 12:49 15:36 18:00 19:17 31 Ocak 2021 Pazar 06:05 07:27 12:49 15:36 18:01 19:18 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:04 07:26 12:49 15:37 18:02 19:19 02 Şubat 2021 Salı 06:04 07:25 12:49 15:38 18:03 19:20 03 Şubat 2021 Çarşamba 06:03 07:25 12:49 15:39 18:04 19:21 04 Şubat 2021 Perşembe 06:02 07:24 12:49 15:40 18:05 19:22

KADINLARIN NAMAZ KILIŞI İLE ERKEKLERİN NAMAZ KILIŞI AYNI MI?

Erkeklerle kadınların namaz kılış biçimlerinde birtakım farklılıklar vardır. Bu farklılıklar bazı rivayetlere ve sahabe uygulamasına dayanmaktadır.

Namazlarda kadınların erkeklerden ayrıldığı hususlar şunlardır:

a) Kendi başlarına namaz kılacak erkekler, ezan okurlar, kâmet getirirler. Kadınlar ise ezan okumaz ve kâmet getirmezler.

b) İftitah (başlangıç) tekbirini alırken elleri kaldırmak sünnettir. Erkekler ellerini, başparmaklar kulak yumuşaklarına değecek şekilde kaldırırlar. Kadınlar ise el parmaklarının uçları omuzları hizasına gelecek kadar kaldırırlar.

c) Namazda erkekler, ellerini göbeklerinin altında bağlarlar, sağ ellerini sol elleri üzerine koyup sağ elleri ile sol bileklerini kavrarlar. Kadınlar ise ellerini göğüsleri üzerinde bağlarlar, sağ ellerini sol elleri üzerine halka yapmaksızın koyarlar.

d) Erkekler, rükû durumunda dizlerini dik ve sırtlarını düz tutarlar. Kadınlar ise sırtlarını erkekler gibi düz tutmazlar, biraz meyilli bulundururlar.

e) Erkekler, secdede kollarını ve uyluklarını karınlarından uzak tutarlar ve kollarını yere değdirmezler. Kadınlar ise, secdede karınlarını uyluklarına yapıştırıp kollarını yanlarına temas ettirirler.

f) Tahiyyâta oturuşta ve secde aralarında erkekler sol ayaklarını sağa doğru yatırarak üzerlerine otururlar ve sağ ayaklarının parmak uçlarını kıbleye doğru dikerler. Kadınlar ise, ayaklarını sağ taraflarına yatık bulundurarak yere otururlar.