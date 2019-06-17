Gaziantep'in Kayaönü Mahallesi'nde, 14 Haziran akşamı, iddiaya göre mahalleye gelen eli silahlı bir zanlı, husumetli olduğu ailenin çocuğunu vurmak isterken arkadaşlarıyla oyun oynayan 10 yaşındaki Ali D.'ye ateş etti. Ayağından vurulan talihsiz çocuk ölümden dönerken, olayın failleri ise kayıplara karıştı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

İHA'daki habere göre olayın hemen ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan ve burada yapılan erken müdahale ile hayati tehlikeyi atlatan Ali D.'nin ailesi büyük bir korku ve üzüntü yaşadı. Aile, çocuklarını vurup kaçan zanlının bir an önce bulunmasını istedi.

FİZİK TEDAVİ UYGULANACAK

Öte yandan olayın ardından büyük acı çeken ve tedavisi devam eden talihsiz çocuğun bir süre yürümede problem yaşayacağı ve fizik tedavi uygulanacağı belirtildi.

"OYNARKEN VURULDUĞUMU FARK ETTİM"

Olaydan sonra hastanede tedavisi devam eden ve oyun oynarken vurulduğunu söyleyen 10 yaşındaki Ali D., "O gece dışarıda arkadaşlarımla oyun oynuyordum. Sonra birden bir silah sesi duydum. Ayağımda bir ağrı hissettim ve yere oturdum. Ayağımda yuvarlak bir delik olduğunu ve çok fazla kanadığını fark ettim. Ardından da anne ve dayı diye bağırdım. Sonrasını ise hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanede olduğumu fark ettim" dedi.

"BİZİM OLAYLA İLGİMİZ YOK"

Talihsiz çocuğun babası Mehmet D. hayatlarının şokunu yaşadıklarını dile getirerek, "Ortada husumetli iki aile, hedef alınan çocuklar var ve bizim olayla bir ilgimiz yok. Bizim çocuğumuz sokakta oyun oynarken yaşanan bir olay. Yani biz artık çocuklarımızı sokaklara da mı çıkartmayalım. Neden çocuklar hedef alınıyor. Birileri kendi egolarını tatmin etmek için hedefin çocuklar olmaması gerekiyor. Olayın faillerinin yakalanmasını istiyorum. Benim çocuğum ölebilirdi" ifadelerini kullandı.