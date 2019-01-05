Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi Hafız Tevfik Caddesi 146 nolu sokakta akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 18 kişiden biri olan Makbule Deniz, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralılardan 14'nün yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken diğer 3'nün ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.



