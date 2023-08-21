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        Haberler Gündem Gaziantep'te kontrollü yıkımda ölen operatörün firmasına çeşitli ihtarlar yollanmış - Güncel haberler

        Gaziantep'te kontrollü yıkımda ölen operatörün firmasına uyarıda bulunulmuş

        Gaziantep'te 4 katlı ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımı sırasında çöken binanın enkazı altında kalan iş makinası operatörü Şahin Boz'un yaşamını yitirdiği olaya ilişkin konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Enkazın çöktüğü binanın iş aldığı firmaya da geçmiş olsun diyoruz ama bir iki ihtar yazımız da olmuş firmaya. Değişik konularda ihtarlarda bulunulmuş" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 22:35
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        Ölümlü kazada firmaya uyarı yapılmış
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        Gaziantep'te 4 katlı ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımı sırasında çöken binanın enkazı altında kalan iş makinası operatörü Şahin Boz'un (42) yaşamını yitirdiği olaya ilişkin konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Enkazın çöktüğü binanın iş aldığı firmaya da geçmiş olsun diyoruz ama bir iki ihtar yazımız da olmuş firmaya. Değişik konularda ihtarlarda bulunulmuş. Bunları arkadaşlarımız da takip ediyor dedi.

        Yıkım sırasındaki göçükte acı haber!
        Yıkım sırasındaki göçükte acı haber! Haberi Görüntüle

        Olay, dün öğle saatlerinde Gaziantep Üniversite Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep’teki 4 katlı 23 Nisan apartmanı ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verildi. Karar sonrası dün yıkım yapılması için çalışma başlatıldı. Kontrollü yıkım sırasında bina, bir anda çöktü; iş makinesi operatörü Şahin Boz, enkaz altında kaldı. Ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucunda iş makinesi, operatörü Şahin Boz’un cansız bedenine ulaşıldı.

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        VALİ ÇEBER’DEN TOPLANTI

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, iş makinesi operatörünün yaşamını yitirdiği olayın ardından toplantı düzenledi. Toplantıya; Vali Çeber'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

        Vali Çeber, toplantıda kentteki ağır hasarlı bina sayıları ve yıkımda gelinen rakamları değerlendirerek yüklenici firmaların alması gereken önlemlere dikkat çekti. Çeber, kentte 14 bin ağır hasarlı bina olduğunu ve yaklaşık 4 bin binanın yıkımının gerçekleştirilerek yıkım oranında yüzde 30 seviyelerine gelindiğini söyledi.

        ‘GÜVENLİĞE DAHA FAZLA ÖZEN GÖSTERİLMELİ’

        Çeber, bina yıkım işlerinin de kamu yatırımları gibi ihale usulüyle firmalara gerekli güvenlik önlemleri şartıyla verildiğini söyledi. Firmaların sözleşme gereği iş güvenlik denetimlerini yaptırmak zorunda olduklarını aktaran Çeber, “Tüm kamu işlerinde olduğu gibi yıkım işlerinde de biz ihale yapıyoruz ve yüklenici firmalara bu işi veriyoruz. Bir okulu bir yolu yaptırıyor gibi bu işi veriyoruz. Bu işin şartları oluyor. İhale alan firmalarımızın sözleşmelere uygun faaliyetlerini sürdürmeleri gerekiyor. İş güvenliği tedbirlerini alması gerekiyor. Çok zor olduğunu biliyoruz yaşanılan sürecin. Ama bu güvenlik önlemlerine de fazlasıyla önem gösterilmesi gerekiyor. Firmanın sözleşme gereği iş güvenliği denetimini yaptırmak ve tedbirleri de almak görevi üzerine biz de denetimle ilgili daha fazla pozisyon alma noktasında görüşmelerde bulunduk. Vatandaşlarımızdan sabır bekliyoruz. Ağır hasarlı binaların yıkım sürecinin tamamlanması ve şehir hayatının konforundan hiçi eksilme olmaması çok mümkün görülmüyor” dedi.

        ‘YÜKLENİCİ FİRMAYA UYARIDA BULUNULMUŞ’

        Vali Çeber, iş makinesi operatörünün üzerine çöken binanın işini alan firmaya daha öncesinde bir kaç ihtarda bulunulduğunu söyledi. Alınan tedbirlerin yanında ekstra denetimlerin de olacağına dikkat çeken Çeber, “Enkaz manzarasını gören ben de dahil herkes çok üzülüyor. Bir yerde kaza oluyorsa kayıp oluyorsa mutlaka bir ihmal ve eksiklik vardır. Bu işin işleyişi anlamında bakıldığında bu bir ihale. Bu işi yapabilecek firmalara ihale ediyoruz. İhaleyi alan da her türlü sorumluluğu üstlenerek her türlü güvenlik önlemlerini alarak bu işi alabiliyor. Enkazın çöktüğü binanın iş aldığı firmaya da geçmiş olsun diyoruz ama bir iki ihtar yazımız da olmuş firmaya. Değişik konularda ihtarlarda bulunulmuş. Bunları arkadaşlarımız da takip ediyor. İhaleyi alan kardeşlerimizin de firmaların da her türlü tedbiri de alması gerekiyor. Daha fazla denetleyeceğiz. Bundan sonra herhangi bir kazanın yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. Bir yerde kaza oluyorsa kayıp oluyorsa mutlaka bir ihmal ve eksiklik vardır. İhaleyi alan kardeşlerimizin de firmaların da her türlü tedbiri de alması gerekiyor” diye konuştu.

        #gaziantep
        #Şahin Boz
        #Kemal Çeber
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