Son dakika haberi Gaziantep’te bina çöktü kepçe operatörü enkazda kaldı
Gaziantep'te 4 katlı ağır hasarlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı.
Giriş: 20.08.2023 - 12:30
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'te, Üniversite Bulvarı'ndaki 4 katlı ağır hasarlı bina için yıkım kararı verildi. Kontrollü yıkım sırasında bina, bir anda çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, operatörü kurtarılmak için çalışma başlattı.
AYRINTILAR GELİYOR...