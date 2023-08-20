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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Gaziantep’te bina çöktü kepçe operatörü enkazda kaldı

        Son dakika haberi Gaziantep’te bina çöktü kepçe operatörü enkazda kaldı

        Gaziantep'te 4 katlı ağır hasarlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 12:30
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        Kontrollü yıkımda göçük! Kepçe operatörü enkazda kaldı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'te, Üniversite Bulvarı'ndaki 4 katlı ağır hasarlı bina için yıkım kararı verildi. Kontrollü yıkım sırasında bina, bir anda çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, operatörü kurtarılmak için çalışma başlattı.

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