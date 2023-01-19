Gaziantep'te öğretmenlere bisiklet dağıtıldı

AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun Anadolu Lisesi, Ayvaz Burçkan Anadolu Lisesi, Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi, Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi, Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi, Şehit Adem Özen Anadolu Lisesi Gazişehir İl Öğrenci Meclisi öğretmenleri ve personellerine 736 bisiklet hediye edildi.

"ÖRNEK OLAN, ÖNCÜ OLAN ÖĞRETMENLER KULLANACAK"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, bisikletin spor aracından çok daha fazlası olduğunu belirterek, "Ulaşım master, eğitim master planlarını ve bisiklet yolları yaptık. Bisikletlerin daha fazla dağıtılması için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bilimsel olarak artık şu anda dünyanın en sağlıklı yeşil ulaşım aracı bisiklet. Bunun için kullanacağız. Örnek olan kullanacak. Öncü olan kullanacak. Öğretmenler kullanacak" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, okullardan gelen taleplerin Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hızlıca yerine getirildiğini belirtti. Okulların temsilci öğretmenlerine Şahin tarafından bisiklet hediye edildi.