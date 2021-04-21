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Gaziantep'te rüzgarın neden olduğu hasar tespit ediliyor

Gaziantep'te dün etkili olan rüzgar nedeniyle meydana gelen hasara ilişkin tespit çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'te rüzgarın neden olduğu hasar tespit ediliyor
AA

,Dün akşam etkili olan rüzgar nedeniyle oluşan hasar, günün ağarmasıyla daha net ortaya çıktı. Merkez Şahinbey ilçesindeki rüzgar, bazı binaların çatısını uçururken, çok sayıda araç ise molozların altında kaldı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren ekipler, hasar tespit çalışmaları yapıyor.

Karataş bölgesindeki bir sitede aracı enkaz altında kalan vatandaşlardan Ayhan Volkan, AA muhabirine, evinin balkonunda otururken rüzgarın çıktığını ve uçuşan çatıları gördüklerini dile getirdi.

Panik halinde eve girdiklerini anlatan Volkan, "Yanımızdaki bloğun çatısı uçup önce oyun alanına geliyor, ardından da bizim araçlarımızın üstüne. Benim aracım da tamamen enkazın altında. Ciddi bir hasar var. Sevindirici durum ise herhangi bir can kaybının yaşanmaması. Bina olarak mağduruz. Gereken desteğin verilmesi noktasında da yetkililerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Bu arada, sitenin bahçesindeki, olay anında içinde çocukların olduğu spor sahasına rüzgarın verdiği hasarı AA ekibi görüntüledi. Rüzgarın şiddetli etkisi güvenlik kameralarına da yansımıştı.

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