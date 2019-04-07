Olay, Gaziantep’in Şehitkamil İlçesi’ne bağlı Emek Mahallesi, Şakir Sabri Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Gaziantep'te iki kadın sürücünün kaza yapması sonrasında taraflar arasında tartışma çıktı. İHA'nın haberine göre, çıkan tartışmada, bir kadın sürücünün babası olduğu iddia edilen kişi silahını çekti.





OLASI FACİAYI KIZI ÖNLEDİ



Kazadan sonra yaşanılan tartışma sonrasında kadın sürücünün babası olduğu iddia edilen kişi belinden silahını çıkartarak diğerlerine doğru yöneldi. Ancak babasının sinirli halini ve tabancasını gören kızı hemen babasına koşarak onu ikna etmeye çalıştı.



Kaza sonrasındaki kızın babayı ikna etme çabaları saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.