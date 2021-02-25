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Gaziantepli 10 yaşındaki Irmak katıldığı ilk uluslararası piyano yarışmasında ikinci oldu

Gaziantep'te 5 yıl önce piyano eğitimi almaya başlayan 10 yaşındaki Irmak Akıncı, katıldığı ilk uluslararası yarışmada ikincilik kazanmayı başardı.

Gaziantepli 10 yaşındaki Irmak katıldığı ilk uluslararası piyano yarışmasında ikinci oldu
AA

Babası Rauf ve ressam annesi Nazlı Akıncı'nın yönlendirmesiyle 5 yaşında piyanoyla tanışan Irmak, müzik aşkı ve çalışkanlığıyla kendini geliştiriyor.

Derslerinden kalan zamanlarında Ferit Ginol Kültür ve Sanat Merkezinde piyano eğitimi alan Irmak, ABD'de düzenlenen Güney Florida Uluslararası Piyano Yarışması'na katılmaya hak kazandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9-10 yaş kategorisindeki yarışmaya çevrim içi katılan Irmak Akıncı, yeteneklerini sergileyerek farklı ülkelerden 30'un üzerindeki yarışmacı arasında ikincilik elde etti.

Katıldığı ilk uluslararası yarışmada ulaştığı başarının ardından eğitimlerini daha da yoğunlaştıran Irmak, piyanoda Türkiye'yi başarıyla temsil etmek istiyor.

- "Başarılı olmak için yaptığın işi sevmek çok önemli"

Irmak Akıncı, AA muhabirine, başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğini söyledi.

Piyanoyu çok sevdiğini ifade eden Irmak, "Severek çalarsan başarılı olursun. Ben de çok çalışarak ve severek başarılı oldum. İlk defa yer aldığım bu yarışmada Japonya'dan, Rusya'dan katılan çok güçlü rakiplerim vardı. 'Kazanabilir miyim?' diye kafam karışıyordu. Günde 6 saat çalışanlar varmış. Ben 3 saat çalıştım. Çok çalışmak gerekiyor. Birden haber gelince çok sevindim." diye konuştu.

Irmak, ilerleyen yıllarda daha iyi başarılar elde etmek istediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Daha yolun başındayım, yeni başladım. Bu ilk yarışmamdı. Motivasyonumu artırdı. Daha yarışmalara katılacağım. Sanatın, her zaman hayatımda olmasını istiyorum. Bu noktaya kadar geldim asla bırakmam ve devam ettireceğim. Piyano çalmak farklı hissettiriyor. Herkesin kişiliği farklı olduğu için kendisini ifade etme yöntemi de farklı. Ben piyano çalarken kendimi çok mutlu hissediyorum. Yaşıtlarım da çalınca mutlu olabilir. Önemli olan isteyerek çalmaları. Ben severek, isteyerek çalıyorum. Hem motivasyon sağlıyor. Başarılı olmak için yaptığın işi sevmek çok önemli. Ailem başta olmak üzere herkes bana çok destek oldu. Başarımdan dolayı çok mutlu oldu."

- "Müziği çok seviyor. Sürekli çalışıyor"

Irmak Akıncı'nın eğitmeni Katryna Klymenko da Irmak'ın küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe bulunduğunu, annesi ve babasının sanata ilgisinin büyük şans olduğunu kaydetti.

Irmak'ta büyük bir ışık olduğu için yarışmaya teşvik ettiklerini anlatan Klymenko, çok ve akademik çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Yarışmalarda başarılı olabilmek için iyi bir altyapı gerektiğini vurgulayan Klymenko, "Sadece şarkılardan oluşmuyor. Bir sürü egzersiz ve müziğin teorisinden başlamak gerekir. Müzikle uğraşanlar, yeteneklerinin yanı sıra çalışmalı ve dinlemeli." dedi.

Daha önce de derece alan öğrencilerinin olduğunu anlatan Klymenko, Irmak Akıncı'nın bir yıl gibi çok kısa sürede yarışmaya hazırlandığını dile getirerek, "Bazı çocuklar yıllarca hazırlanıyor. Irmak'la akademik çalışıyoruz. Müziği çok seviyor. Sürekli çalışıyor. Bu da onun meyvesi oldu." sözlerine yer verdi.

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