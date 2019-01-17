- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir ortaokulun öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümü dolayısıyla yazdıkları mektupları, Suriye'de terörden temizlenen bölgelerde görevli Mehmetçik'e gönderdi.
Alınan bilgiye göre, Ali Öztürk Ortaokulu yönetimi, Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Bu kapsamda, Bilgi Teknolojileri Öğretmeni Benlihan Yermeydan Uğur koordinatörlüğündeki 57 öğrenci, Suriye'de terörden arındırılan Afrin'de görevli Mehmetçik için mektup yazdı.
Öğrenciler, mektupları üs bölgesindeki askerlere ulaştırılmak üzere PTT İslahiye Şubesi'ne teslim etti.
Proje koordinatörü Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe Suriyeli öğrencilerin de kendi istekleriyle katıldıklarını ifade ederek, yazdıkları mektupların kendisini de duygulandığını söyledi.
Benlihan Yermeydan Uğur, Suriyeli öğrencilerin, memleketlerini teröristlerden temizlemek için verdikleri mücadeleden dolayı Türk askerine müteşekkir olduklarını anlattı.
Öğrencilerin kaybolan değerlerden olan mektuplaşmayı da bu sayede yaşattıklarına değinen Uğur, bunun da ayrıca sevindirici olduğunu kaydetti.
Öğrencilerden Suriyeli Gına Ali ise mektubunda şunları ifade etti:
"Sevgili Türk askerleri, sizler bizim için çok değerlisiniz. Gece gündüz demeden, sevdiklerinizi düşünmeden vatanımız için can veriyorsunuz. Allah sizlere yardım etsin. İnanın ben de size dua ediyorum. Umarım sağ salim sevdiklerinize kavuşursunuz. Kiminizin babası, kiminizin annesi, kiminizin de eşleri her gün, her saat, her dakika sizleri düşünüyor. Ben de sizleri düşünüyorum. Ağabeylerim, sağlığınıza dikkat edin. Çünkü bu vatanın size ihtiyacı var. Her zorluğun üstesinden gelirsiniz. Bu vatanın güvenliği sizlerin elinde. Allah size yardım etsin."
Öğrencilerin mektuplarına Türk bayrağı ve asker resimleri çizdikleri de görüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.