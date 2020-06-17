''Kötü örneğe son bir kez bakın'' dedi ve değiştirdi

İHA

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü koordinende Şahinbey ilçesine bağlı Bey Mahallesi ablukaya alındı. Drone ve dedektör köpeklerinde kullanıldığı uygulamada 15 ev, 322 araç ve 900 şahıs üzerinde arama yapıldı.

Narkotik ve Asayiş olayları olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi ve sokak satıcılarına yönelik yapılan uygulamada 446 polis görev aldı. Mahallenin Özel Harekat Polisleri tarafından abluka altına alınmasıyla yol kapaması yapılarak umuma açık yerlerde, sokakların tamamının girişlerinde, araçlarda, şahısların üzerinde ve daha önceden belirlenen ikametlerde arama yapıldı.

Basın ile paylaşılan operasyon görüntüleri ise film sahnelerini aratmadı. Havada, karadan ablukaya alınan mahallede ki operasyona İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’te katıldı.