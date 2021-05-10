Gazze'den Batı Kudüs'e 6 roket

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaOrtadoğu
ABONE OL

Gazze'den Batı Kudüs'e 6 roket fırlatıldı

Gazze'den Batı Kudüs'e 6 roket fırlatıldı. Saldırının sorumluluğunu Hamas üstlendi. İsrail'in misillemesi sonucunda ise üçü çocuk olmak üzere 9 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'den Batı Kudüs'e 6 roket fırlatıldı
Gazze'den Batı Kudüs'e 6 roket
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Gazze'den Batı Kudüs'e 6 roket fırlatıldı. Saldırının sorumluluğunu Hamas üstlendi...

Hamas, saldırının İsrail'in suçlarına ve saldırganlığına bir tepki olduğunu duyurdu.

Öncesinde Hamas'ın Kudüs'teki Sözcüsü Muhammed Hamade, AA'ya yaptığı açıklamada, 'İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle dini bir savaş başlattığı ve bedelinin ağır olacağını' söylemişti.

Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve İsrail'in orta bölgesindeki Beyt Şems kentine 6 roket atılmasıyla birlikte İsrail'de sığınaklara inmeye çağıran sirenler çaldı. İsrail parlamentosu tahliye edildi.

İSRAİL'DEN MİSİLLEME

Filistin Sağlık Bakanlığı, Hamas'ın roket saldırılarına misilleme olarak İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda üçü çocuk olmak üzere 9 kişinin öldüğünü duyurdu.

Roket saldırılarının ardından Gazze sınırına yeni bir yığılma başlatan İsrail ordusu, 'olası bir tırmanışa hazırlık çabalarına odaklanmak için büyük bir tatbikatı bir günlüğüne askıya aldığını' da açıkladı.

Öncesinde bugün Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Ortak Operasyon Odası adına yazılı açıklama yapmıştı. Açıklamada, 'Gazze Şeridi'ndeki silahlı hareketlerin ortak komutanlığının İsrail'e 18.00'e dek Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'dan güvenlik güçlerini çekmesi ve son olaylarda gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için ültimatom verdiği' dile getirilmişti.

İslami Cihad da yazılı açıklamasında "Mescid-i Aksa'ya yapılan terörist saldırı cevapsız kalmayacak" demişti.

İsrail polisi 7 Mayıs'ta, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki Filistinli cemaate müdahale etmiş, 300'e yakın kişi yaralanmıştı.

Bugün de İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı. Polis, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Filistin Kızılay tarafından yapılan son açıklamaya göre, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde 305 kişi yaralandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AB, Doğu Kudüs'teki durumdan "endişeli"
DÜNYAAB, Doğu Kudüs'teki durumdan "endişeli"
SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki!
DÜNYADışişleri'nden İsrail açıklaması
Bakan Çavuşoğlu Suudi Arabistan'da - Haberler
DÜNYABakan Çavuşoğlu Suudi Arabistan'da
ABD Başkanı Joe Biden, NATO’nun Doğu Avrupa kanadıyla görüşecek
DÜNYAJoe Biden, Doğu Avrupa NATO ülkeleri zirvesine ...
SON DAKİKA: ABD’de tarihi Katolik kilisesinde yangın!
DÜNYAABD’de tarihi Katolik kilisesinde yangın!
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in iki ülke arasındaki kalıcı barış için son şans taahhüdü verdi
DÜNYAGüney Kore’den Kuzey Kore’ye zeytin dalı
KISKANIYOR! Son dakika: Çin'den roket olayıyla iligli ABD'ye tepki
DÜNYAÇin'den tepki: Bizi kıskanıyorlar!
Çin, Everest Dağı’nın zirvesine ayırma çizgisi çekecek
DÜNYAEverest Dağı’na Covid-19 çizgisi
Bill Gates boşanma davası... SON DAKİKA: Davada flaş iddia! - Haberler
DÜNYAGates çiftinin boşanma davasında yeni iddia!
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suudi Arabistan'a gidecek!
DÜNYABakan Çavuşoğlu Suudi Arabistan'a gidecek!