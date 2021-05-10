Gazze'den Batı Kudüs'e 6 roket 0:00 / 0:00

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Gazze'den Batı Kudüs'e 6 roket fırlatıldı. Saldırının sorumluluğunu Hamas üstlendi...

Hamas, saldırının İsrail'in suçlarına ve saldırganlığına bir tepki olduğunu duyurdu.

Öncesinde Hamas'ın Kudüs'teki Sözcüsü Muhammed Hamade, AA'ya yaptığı açıklamada, 'İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle dini bir savaş başlattığı ve bedelinin ağır olacağını' söylemişti.

Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve İsrail'in orta bölgesindeki Beyt Şems kentine 6 roket atılmasıyla birlikte İsrail'de sığınaklara inmeye çağıran sirenler çaldı. İsrail parlamentosu tahliye edildi.

İSRAİL'DEN MİSİLLEME

Filistin Sağlık Bakanlığı, Hamas'ın roket saldırılarına misilleme olarak İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda üçü çocuk olmak üzere 9 kişinin öldüğünü duyurdu.

Roket saldırılarının ardından Gazze sınırına yeni bir yığılma başlatan İsrail ordusu, 'olası bir tırmanışa hazırlık çabalarına odaklanmak için büyük bir tatbikatı bir günlüğüne askıya aldığını' da açıkladı.

Öncesinde bugün Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Ortak Operasyon Odası adına yazılı açıklama yapmıştı. Açıklamada, 'Gazze Şeridi'ndeki silahlı hareketlerin ortak komutanlığının İsrail'e 18.00'e dek Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'dan güvenlik güçlerini çekmesi ve son olaylarda gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için ültimatom verdiği' dile getirilmişti.

İslami Cihad da yazılı açıklamasında "Mescid-i Aksa'ya yapılan terörist saldırı cevapsız kalmayacak" demişti.

İsrail polisi 7 Mayıs'ta, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki Filistinli cemaate müdahale etmiş, 300'e yakın kişi yaralanmıştı.

Bugün de İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı. Polis, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Filistin Kızılay tarafından yapılan son açıklamaya göre, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde 305 kişi yaralandı.