Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir." dedi.

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NEDEN İLAN EDİLİR?

Bir ülkenin ortak üzüntü veya kader duygusunu ifade eden milli yas genellikle önemli bir kişisinin ölümü, doğal afet veya savaş gibi olaylar nedeniyle cumhurbaşkanı tarafından ilan edilir.