Gazze için bayraklar yarıya indirildi
Türkiye, İsrail'in Gazze'de hedef aldığı hastanede hayatını kaybeden yüzlerce kişiye ağlıyor. Dün gece resmen ilan edilen milli yasın ardından bayraklar yarıya indirildi
İsrail'in Gazzede sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla 3 gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından, Türkiyede bayraklar yarıya indirildi.
AA'da yer alan habere göre milli yas ilanının ardından yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde, gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.
MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?
İsrail’in Gazze’deki hastaneye yönelik saldırısında hayatını kaybedeler için Türkiye’de üç günlük milli yas ilan edildi.
Türkiye genelinde anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi dışında bayraklar yarıya indirildi. Kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan X hesabından duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir." dedi.
NEDEN İLAN EDİLİR?
Bir ülkenin ortak üzüntü veya kader duygusunu ifade eden milli yas genellikle önemli bir kişisinin ölümü, doğal afet veya savaş gibi olaylar nedeniyle cumhurbaşkanı tarafından ilan edilir.
ETKİNLİKLER ERTELENİYOR
Ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesinin yanı sıra resmi törenler de iptal edilir. Bu kapsamda bazı eğlence ve kutlamalar da ertelenir.
DEPREM FELAKETİNDE İLAN EDİLMİŞTİ
Türkiye'de son olarak 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edilmişti.