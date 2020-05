Gazzeli kadınlar, bayram kurabiyeleriyle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

AA

Kentteki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere hazırlanan bayram kurabiyeleri güzelce kutulara dizilip hazır ve şık paketler halinde, belirlenen evlere bayram hediyesi olarak takdim edilecek.Gazze'deki gönüllü kadınların girişimiyle yürütülen bu sosyal dayanışma projesi, Senabil Cemiyeti gönüllüleri tarafından yapılıyor.Cemiyet'in Gönüllüler Grubu Müdür Yardımcısı Nesme eş-Şeyh'in öncülüğünde Gazzeli 25 kadın, yaptıkları bu çalışmadan hedefin Gazze'deki bazı muhtaç ailelerin yüzüne bir tebessüm bırakmak.AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şeyh, yaptıkları 100 kilogram bayram kurabiyesiyle Gazze'deki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmalarının mümkün olmadığını ancak belirledikleri 70 ailenin kapısını çalacaklarını söyledi.Nesme eş-Şeyh, Gönüllüler Grubu'ndaki çalışma azmine dikkat çekerek, "Yıl boyunca bu an büyük bir heyecanla bekleniyor ve ekipteki herkes bu faaliyetten büyük zevk alıyor." diye konuştu.- Kadınlar, yapılan hayra ufak bir katkıda bulunmak istiyorGruptaki her bir ferdin farklı eğitim ve çevreden olduğunu belirten Şeyh, ortak noktalarının yapılan hayra ufak bir katkıda bulunmak isteği olduğunu vurguladı.Nesme eş-Şeyh, 5 yıldır bayram kurabiyesi faaliyetini yaptıklarını hatırlatarak, her yıl bir önceki yıldan daha fazla aileye ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizdi.Bayram kurabiyesinin Gazze halkındaki önemini anlatan Şeyh, "Bayramın önemli sembollerinden biri olan bu kurabiye, kentteki tüm evlerde misafirlere ikram edilir." dedi.Gruplarının yalnızca Bayram kurabiyesi faaliyeti yapmadığını söyleyen Şeyh, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere ayrıca gıda paketi yardımında bulunduklarını belirtti.Bayram çalışmalarının kurabiyeyle bitmediğini ifade eden Şeyh, bayramın ilk günlerinde ihtiyaç sahibi ailelere elbise yardımı yapacaklarını ve çocuklara da oyuncak dağıtacaklarını müjdeledi.- Kurabiye yapımıİçlerinde en tecrübeli olduğu söylenen Ummu Muhammed el-Meşheravi (43),bayram kurabiyesinin nasıl yapıldığını göstermek ve faaliyete katılmak üzere üzere Hathat Kasrı'na geldi.Bayram kurabiyesinin sırrını anlatan Ummu Muhammed, malzemelerin un, irmik, vanilya, öğütülmüş mahlep, gül suyu ve şekerden oluştuğunu söyledi.Tereyağı ve sütle karışım yapılarak hamur haline getirmeden önce bir gün malzemenin bekletilmesi gerektiğini dile getiren Ummu Muhammed, kesilme kıvamına geldikten sonra hamurun küçük yuvarlak parçalar haline getirildiğini belirtti.Bayram Kahkesi de denilen kurabiyeye hurma ezmesinin de katıldığını anlatan Ummu Muhammed, hurma ezmesinin katıldığı hamur parçalarının kalıplara konulmasının ardından fırına vermeye hazır hale geldiğini aktardı.Ummu Muhammed, fakirlerin sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletme adına yapılan bu çalışmaya katılmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.