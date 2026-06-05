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        Haberler Gündem Gebze'de adliye personelinin paylaşımı sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

        Gebze'de adliye personelinin paylaşımı sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

        Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, bir adliye personelinin sosyal medyada vatandaşlara yönelik paylaşımı üzerine açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 20:52 Güncelleme:
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        Adliye personeline disiplin soruşturması
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        Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan ve vatandaşları yönelik bir video nedeniyle kamuoyunu bilgilendirdi.

        Söz konusu videoda, Gebze adliyesinde görevli bir personelin kamu hizmeti etiği ve devlet memuru vakarıyla bağdaşmayan ifadeler kullandığı tespit edildi. Başsavcılık, adalet teşkilatının temel ilkesinin vatandaşlara saygı, nezaket ve sabır çerçevesinde hizmet sunmak olduğunu hatırlattı.

        Yetkililer, adalet teşkilatının vatandaş odaklı hizmet anlayışına aykırı hareket eden personel hakkında derhal disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu. Başsavcılık, benzer durumların tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınacağını belirtti.

        NE OLMUŞTU?

        Adliye personeli Tiktok ve X hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımında ilgili odaları soran vatandaşlar eleştirilmiş, bir çubuk ile tabelalar işaret edilerek “Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar" denmişti.

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        #Gebze Adliyesi
        #SORUŞTURMA
        #haberler
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