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Geçen yıllar ona da acımadı! Hayat Bilgisi'nin çatlak Ürperi'sinin saçlarına ak düştü!

Bir döneme damgasına vuran Hayat Bilgisi dizisinin Ürperi'si Ceren Soylu'nun son hali gündeme geldi. 2003 ile 2006 yılları arasında Show TV ekranlarında seyirciyle buluşan Hayat Bilgisi dizisindeki çatlak Ürperi rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu; Şehnaz Tango, Pis Yedili, Süper Babaanne ve Tehlikeli Karım gibi pek çok yapımda rol aldı. Başarılı oyunculuğuyla alkış toplayan Ceren Soylu yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkına döndü. İşte, Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun son hali...

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  • Geçen yıllar ona da acımadı! Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun saçlarına ak düştü!

    Ünlü oyuncu Ceren Soylu, bir fönemin fenomen dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı Ürperi rolüyle hafızalara kazındı.
  • Geçen yıllar ona da acımadı! Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun saçlarına ak düştü!

    Senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı, 2003-2006 yıllarında Show TV ekranlarında yayınlanan aile, gençlik ve komedi türündeki Hayat Bilgisi dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.
  • Geçen yıllar ona da acımadı! Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun saçlarına ak düştü!

    Perran Kutman, Gökçe Bahadır, Kerem Kupacı, Paşhan Yılmazel, Tarık Papuççuoğlu, İpek Erdem ve Yıldız Asyalı gibi oyuncularla birlikte rol alan Ceren Soylu son haliyle sosyal medyada gündem oldu.
  • Geçen yıllar ona da acımadı! Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun saçlarına ak düştü!

    Tam ismi Nigar Ceren Soylu olan oyuncu 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
  • Geçen yıllar ona da acımadı! Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun saçlarına ak düştü!

    İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olan ünlü oyuncu daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde operet ve müzikal oyunculuğu bölümünü tamamladı.
  • Geçen yıllar ona da acımadı! Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun saçlarına ak düştü!

    Amsterdam Sanat Akademisi'nde müzik ve dans eğitimi de alan Ceren Soylu; Şehnaz Tango, Pis Yedili, Sıkı Dostlar, Osmanlı Cumhuriyeti, Hayattan Korkma, Süper Babaanne, Kısa Devre ve İşler Güçler gibi yapımlarda rol aldı.
  • Geçen yıllar ona da acımadı! Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun saçlarına ak düştü!

    Başarılı oyunculuğuyla alkış toplayan Hayat Bilgisi'nin çatlak Ürperi'si yıllar sonra ortaya çıktı.
  • Geçen yıllar ona da acımadı! Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun saçlarına ak düştü!

    Ünlü oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi şaşırttı.
  • Geçen yıllar ona da acımadı! Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun saçlarına ak düştü!

    Başarılı oyuncunun saçlarına aklar düştüğü gözlerden kaçmadı.
  • Geçen yıllar ona da acımadı! Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun saçlarına ak düştü!

    Soylu'nun son halini görenler yıllar ona da acımadı yorumunda bulundu.
  • Geçen yıllar ona da acımadı! Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun saçlarına ak düştü!

    İşte, Hayat Bilgisi'nin Ürperisi'nin son hali...
  • Geçen yıllar ona da acımadı! Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun saçlarına ak düştü!
  • Geçen yıllar ona da acımadı! Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun saçlarına ak düştü!
  • Geçen yıllar ona da acımadı! Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun saçlarına ak düştü!
  • Geçen yıllar ona da acımadı! Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun saçlarına ak düştü!
  • Geçen yıllar ona da acımadı! Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun saçlarına ak düştü!
  • Geçen yıllar ona da acımadı! Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun saçlarına ak düştü!
  • Geçen yıllar ona da acımadı! Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun saçlarına ak düştü!
  • Geçen yıllar ona da acımadı! Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun saçlarına ak düştü!
  • Geçen yıllar ona da acımadı! Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun saçlarına ak düştü!
  • Geçen yıllar ona da acımadı! Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun saçlarına ak düştü!
  • Geçen yıllar ona da acımadı! Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun saçlarına ak düştü!
  • Geçen yıllar ona da acımadı! Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun saçlarına ak düştü!
  • Geçen yıllar ona da acımadı! Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun saçlarına ak düştü!
  • Geçen yıllar ona da acımadı! Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun saçlarına ak düştü!

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