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300 bin geçici işçiye kadro yolu açılıyor! 2023 geçici işçiye kadroda son durum

Geçici işçiye kadro son durum, yüz binlerce çalışanın gündeminde yer alıyor. Sözleşmeliye personel düzenlemesi ile 458 bin 615 kişi kadroya geçerken gözler 300 bin geçici işçiye kadroya çevrildi. Bakan Bilgin, geçici işçilerin ihtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu olarak çalışmalarının sağlanacağını açıklamıştı. 300 bin geçici işçiye kadro son dakika açıklamaları için gözler 23 Ocak Kabine Toplantısı'na çevrildi. İşte, 300 bin geçici işçiye kadro son dakika gelişmeleri...

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  • GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO SON DURUM 2023 | 300 bin geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, hangi tarihte Meclis'e gelecek, şartları neler ve kimleri kapsayacak?

    Sözleşmeliye kadro ve EYT düzenlemesinin tamamlanmasının ardından geçici işçiye kadro düzenlemesi gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 9 Ocak'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 300 bin geçici işçinin kadroya alınacağını açıkladı. Bakan Bilgin, "Önümüzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin. İhtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak çalışmaları sağlanacak" ifadelerini kullanırken "300 bin geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, şartları neler ve kimleri kapsayacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte, 300 bin geçici işçilere kadroda son durum...
  • GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO SON DURUM 2023 | 300 bin geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, hangi tarihte Meclis'e gelecek, şartları neler ve kimleri kapsayacak?

    300 BİN GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO YOLU AÇILDI!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 300 bin geçici işçinin kadrolu olarak çalışmasına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, kanayan yara haline gelen geçici işçiler konusunda “Önümüzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin. İhtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak calışmaları sağlanacak” ifadelerini kullandı.
  • GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO SON DURUM 2023 | 300 bin geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, hangi tarihte Meclis'e gelecek, şartları neler ve kimleri kapsayacak?

    2023 GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilere kadro verilmesine ilişkin düzenlemenin üzerinde çalıştıklarını belirterek "Ay sonuna doğru Meclise intikal ettireceğiz" ifadelerini kullandı. 

    Geçici İşçilere kadro düzenlemesinin 23 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme gelmesi bekleniyor.
  • GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO SON DURUM 2023 | 300 bin geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, hangi tarihte Meclis'e gelecek, şartları neler ve kimleri kapsayacak?

    GEÇİCİ İŞÇİ NEDİR?

    Geçici iş pozisyonlarında altı aydan az süreyle belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan işçilere geçici işçi adı verilir.
  • GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO SON DURUM 2023 | 300 bin geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, hangi tarihte Meclis'e gelecek, şartları neler ve kimleri kapsayacak?

    GEÇİCİ İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

    Geçici işçiye kadro düzenlemesi; 2006 yılı içerisinde usûlüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 6 ay veya daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçileri kapsar.

    Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçiş işlemleri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde tamamlanır.

    Geçici iş pozisyonlarından sürekli işçi kadrolarına geçirilmiş olmalarından dolayı, bu işçilerin mevcut ücret düzeylerinde ve diğer malî ve sosyal haklarında artış yapılamaz ve ücret skalaları değiştirilemez.
  • GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO SON DURUM 2023 | 300 bin geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, hangi tarihte Meclis'e gelecek, şartları neler ve kimleri kapsayacak?

    SÖZLEŞMELİYE KADRO KANUN TEKLİFİ YASALAŞTI

    Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
  • GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO SON DURUM 2023 | 300 bin geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, hangi tarihte Meclis'e gelecek, şartları neler ve kimleri kapsayacak?

    SÖZLEŞMELİYE KADRO  KİMLERİ KAPSIYOR VE ŞARTLARI NE?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sözleşmeliye kadro şartları ve kapsamı şu şekilde;

    A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

    1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

    2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

    3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,
  • GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO SON DURUM 2023 | 300 bin geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, hangi tarihte Meclis'e gelecek, şartları neler ve kimleri kapsayacak?

    4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

    5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

    6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi, öngörülmektedir.

    Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır. 
  • GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO SON DURUM 2023 | 300 bin geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, hangi tarihte Meclis'e gelecek, şartları neler ve kimleri kapsayacak?

    TAŞERONA KADRO NE ZAMAN GELECEK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 90 bin taşerona kadro verileceğini açıklamıştı. Bakan Bilgin "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.
  • GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO SON DURUM 2023 | 300 bin geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, hangi tarihte Meclis'e gelecek, şartları neler ve kimleri kapsayacak?

    BAKAN BİLGİN DUYURMUŞTU "ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

    Taşeron işçilerin kamuda kadrolu hale gelmesi konusunda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullanmıştı.
  • GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO SON DURUM 2023 | 300 bin geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, hangi tarihte Meclis'e gelecek, şartları neler ve kimleri kapsayacak?

    90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

    90 bin işçi kadrosunun kimleri ve hangi kurumları kapsadığı düzenlemeye dair en çok araştırılan arasında yer alıyor. Konuyla ilgili çalışma detaylı hale geldikçe açıklama yapılması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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