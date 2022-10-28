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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Future Perfect 50 listesinde Milli gurur 'Zeynep Tüfekçi’ yer aldı!

Future Perfect 50 listesinde bu yıl The New York Times yazarı Zeynep Tüfekçi yer aldı. Vox Media her yıl vizyoner isimleri Future Perfect 50 listesinde duyuruyor. Zeynep Tüfekçi'nin de yer aldığı 'Geleceği İnşa Edenler Listesi'

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  • Milli gurur Zeynep Tüfekçi! Geleceği inşa edenler listesinde bir Türk! Future Perfect 50 listesinde ‘Zeynep Tüfekçi’ yer aldı

    Bugüne fark yaratacak ve yarını bugünden daha iyilere taşıyacak vizyoner isimleri onurlandıran Vox Media Future Perfect 50 listesini yayınladı. Future Perfect 50 listesinde küresel yoksullukla mücadele edenlerden, hayvan haklarını savunanlara kadar altı başlık altında 50 isim bir araya geldi.
  • Milli gurur Zeynep Tüfekçi! Geleceği inşa edenler listesinde bir Türk! Future Perfect 50 listesinde ‘Zeynep Tüfekçi’ yer aldı

    DÖRT YILDIR VOX TARAFINDAN HAZIRLANAN LİSTEDE BU YIL TÜRK YER ALDI!

    Zeynep Tüfekçi, pandemi döneminde verdiği öngörüler ve uygulanabilir tavsiyeler ile The New York Times yazarı ve sosyolog Future Perfect 50 listesinde yer aldı.
  • Milli gurur Zeynep Tüfekçi! Geleceği inşa edenler listesinde bir Türk! Future Perfect 50 listesinde ‘Zeynep Tüfekçi’ yer aldı

    Aynı zamanda Colombia Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Zeynep Tüfekçi, The New York  Times’ta koronavirüsle ilgili yazdığı köşe yazılarıyla Pulitzer 2022 finalistleri arasına da girmişti.
  • Milli gurur Zeynep Tüfekçi! Geleceği inşa edenler listesinde bir Türk! Future Perfect 50 listesinde ‘Zeynep Tüfekçi’ yer aldı

    Zeynep Tüfekçi ile beraber listede yer alan önemli isimler arasında Jennifer Doudna’da bulunuyor. Jennifer Doudna calı organizmalara ait genomların geliştirilmesini sağlamış ve Nobel Ödülünü kazanmıştır.
  • Milli gurur Zeynep Tüfekçi! Geleceği inşa edenler listesinde bir Türk! Future Perfect 50 listesinde ‘Zeynep Tüfekçi’ yer aldı

    İŞTE FUTURE PERFECT 50 LİSTESİ!

    KÜRESEL YOKSULLUK VE ADALETSİZLİKLE MÜCADELE EDENLER!

    1. Skanda Amarnath,- ABD’de tam istihdam için mücadele eden bir kuruluş olan Employ America’nın yöneticisi

    2. Rayhan Asat – İnsan hakları avukatı

    3. Kanika Bahl – Bir sivil toplum kuruluşu olan Evidence Action CEO’su

    4. Chris Blattman – Chicago Üniversitesi’nde siyaset bilimci ve ekonomist

    5. Leah Boustan – Princeton Üniversitesi’nde ekonomi profesörü

    6. Rachel Glennerster – Chicago Üniversitesi’nde ekonomi profesörü

    7. Seema Jayachandran – Princeton Üniversitesi’nde ekonomi profesörü

    8. Jamila Michener – Cornell Sağlık Eşitliği Merkezi yöneticisi

    9. Ahmed Mushfiq Mobarak – Yale Üniversitesi’nde ekonomi profesörü

    10. Michael Tubbs – Garantili Gelir girişiminin kurucusu
  • Milli gurur Zeynep Tüfekçi! Geleceği inşa edenler listesinde bir Türk! Future Perfect 50 listesinde ‘Zeynep Tüfekçi’ yer aldı

    DAHA İYİ DÜŞÜNMEMİZE YARDIMCI OLANLAR!

    1. Saloni Dattani – Works in Progress kurucu editörü, bilim muhabiri

    2. Philipp Dettmer – Kurzgesagt kurucusu ve baş yazarı

    3. Jennifer Doleac – Ekonomist ve  Justice Tech Lab direktörü

    4. Julia Galef – Yazar ve konuşmacı

    5. Max Roser – Oxford Üniversitesi’nde araştırmacı ve Our World in Data’nın kurucusu

    6. Zeynep Tüfekçi – New York Times sosyolog ve köşe yazarı
  • Milli gurur Zeynep Tüfekçi! Geleceği inşa edenler listesinde bir Türk! Future Perfect 50 listesinde ‘Zeynep Tüfekçi’ yer aldı

    İNSANLIĞIN EN BÜYÜK TEHDİTLERİ İLE YÜZLEŞENLER!

    1. Joy Buolamwini – Algoritmik Adalet Birliği’nin kurucusu

    2. Ajeya Cotra – Open Philanthropy’de kıdemli araştırma analisti

    3. Kevin Esvelt – Heykeltraş ve Evolution Group yöneticisi

    4. Liu Hongqiao – Bağımsız politika danışmanı ve muhabir

    5. Jason Matheny – RAND Corporation CEO’su

    6. Ted Nordhaus – Breakthrough Institute araştırma direktörü

    7. Caitlin Rivers – Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi’nde kıdemli akademisyen ve epidemiyolog

    Setsuko Thurlow – Nükleer silahsızlanma karşıtı aktivist

    Renee Wegrzyn – İleri Sağlık Araştırmaları Ajansı (ARPA-H) Direktörü
  • Milli gurur Zeynep Tüfekçi! Geleceği inşa edenler listesinde bir Türk! Future Perfect 50 listesinde ‘Zeynep Tüfekçi’ yer aldı

    DAHA SAĞLIKLI BİR DÜNYA İÇİN ÇALIŞANLAR!

    1. Abdoulaye Diabaté (Burkina Faso), Fred Aboagye-Antwi (Gana), Jonathan Kayondo (Uganda) ve Mamadou Coulibaly (Mali) – Sıtma konusunda mücadele edenler

    2. Jack Rafferty ve Lucia Coulter – Kurşun zehirlenmesine karşı mücadele eden LEEP projesinin kurucuları

    3. Leah Utyasheva ve Michael Eddleston – İntihar önleme çalışmaları yürüten bir merkezin çalışanları

    4. Richard Fuller – Pure Earth’ün CEO’su

    5. Josh Morrison – 1Day Sooner’ın başkanı
  • Milli gurur Zeynep Tüfekçi! Geleceği inşa edenler listesinde bir Türk! Future Perfect 50 listesinde ‘Zeynep Tüfekçi’ yer aldı

    HAYVAN HAKLARI İÇİN ÇALIŞANLAR1

    1. Isha Datar – New Harvest’ın kurucusu

    2. Carolina Galvani – Sinergia Animal’ın kurucusu

    3. Leah Garcés – Mercy for Animals kuruluşunun başkanı

    4. Olga Kikou – AB Dünya Çiftliği kuruluşunun başkanı

    5. Lynne Sneddon –  Liverpool Üniversitesi Biyoveterinerlik Bilimleri Direktörü

    6. Liz Specht – İyi Gıda Enstitüsü Bilim ve Teknoloji Başkan Yardımcısı

    7. Ryan Xue – Çin Bitki Bazlı Gıda İttifakı kurucusu
  • Milli gurur Zeynep Tüfekçi! Geleceği inşa edenler listesinde bir Türk! Future Perfect 50 listesinde ‘Zeynep Tüfekçi’ yer aldı

    GELECEĞİ HAYAL EDENLER!

    1. Jason Crawford – The Roots of Progress’in kurucusu

    2. Jennifer Doudna –  Nobel Ödüllü bilim insanı

    3. Hilary Greaves – Oxford Üniversitesi felsefe profesörü

    4. Demis Hassabis – DeepMind’ın kurucu ortağı ve CEO’su

    5. Sophie Howe – Galler Gelecek Nesil yöneticisi

    6. Will MacAskill –  Yazar

    7. Kim Stanley Robinson – Yazar

    8. Max Tegmark – Geleceğin Yaşam Enstitüsü kuruluşunun başkanı

     

     

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