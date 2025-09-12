Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel "Geleneksel Oyunlar" Erzincan'da | Son dakika haberleri

        "Geleneksel Oyunlar" Erzincan'da çocukları sevindirdi

        Geleneksel Oyunlar Tırı'nın 39'uncu durağı Erzincan oldu. Çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları oynayarak eğlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 14:52 Güncelleme: 12.09.2025 - 14:52
        1

        Geleneksel Oyunlar Tırı'nın 39'uncu durağı Erzincan oldu.

        2

        Kızılay Meydanı'nda konuşlandırılan TIR'da bir araya gelen çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları oynayarak eğlendi.

        3

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Koordinatörü Gülyeter Yaşar, öncelikle deprem bölgesindeki illerden başladıkları etkinliklerde 39'uncu durak olarak Erzincan'a geldiklerini söyledi.

        4

        TIR'ın Türkiye'nin 81 iline uğrayacağını belirten Yaşar, şunları ifade etti: "Bugün burada hem halk hem çocuklar bizi büyük bir sevgiyle, coşkuyla karşıladı. Her gittiğimiz ile bir TIR dolusu mutluluğumuzu götürüyoruz. Onlarla paylaştıkça daha da çoğalıyor. Geleneksel oyunlarımızı yaşatarak, yaşatırken de aktararak aynı zamanda çocuklarla keyifli birer anı biriktiriyoruz."

        5

        Yaşar, bir sonraki duraklarının Sivas olacağını dile getirdi.

        6
        #erzincan haberleri
        #geleneksel oyunlar tırı
