Düğünde beklenmedik anlar! Gelin damadı yerden yere vurdu 0:00 / 0:00

İHA

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir düğüne imza atıldı.

İHA'nın haberine göre Denizli Büyükşehir Belediyesporlu siyah kuşak sahibi judo antrenörleri Ümran Şahbal ve Talha Enes Arıoğlu, düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Aynı kulüpte spor yaparak tanışan 23 yaşındaki çift, 2013 yılından bu yana olan beraberliklerini nikahla taçlandırdı.

Nikah öncesi gelin ve damat salondakilere bir sürpriz yaptı. Damatlık ve gelinliklerinin üzerlerine judo kıyafeti giyen genç çift, kurulan minder üzerinde judo gösterisi yaptı.

Gelinin damadı yerden yere vurarak yaptığı gösteri, salondakilerin ilgi odağı oldu.

Mini gösterinin ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın kıydığı nikahla genç çift bir ömür boyu mutluluğa ‘evet’ derken törenin ardından tebrikleri kabul etti.

“JUDO KIYAFETLERİ İLE GÜZEL BİR HAZIRLIK YAPMIŞLAR”

Çiftin nikahını kıyan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Allah'ım onları bir araya getirdi. Nikahlarını yaptık. Meslekleriyle ilgili olarak gelinlik ve damatlıklarını dizayn etmişler. Farklı bir güzellik oldu. Aslında spora da katkı sağlayan hareketler bunlar. Dikkat çekme ve gençlerimizin spor yapmasına yönlendirmesi noktasında kendileri gayet güzel bir örnek olmuşlar. Gelinlik ve damatlık judo kıyafetiyle çok hoş duruyor" ifadelerini kullandı.

“MİSAFİRLERİMİZE JUDOYU TANITMA ADINA KÜÇÜK BİR GÖSTERİ HAZIRLADIK”

Denizli Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Talha Enes Arıoğlu da judonun hayatının en önemli yerinde olduğunu belirterek, "Hayatımızın en önemli noktalarından birisi olan judoyu hayatımızın en güzel gününde temsil etmeye çalıştık. Biz ikimiz de küçüklükten beri aynı kulüpteyiz. Bu süre zarfında birçok maçlara katıldık. Misafirlerimize judoyu tanıtma adına küçük bir gösteri hazırladık" diye konuştu.

“ZOR AMA GÜZEL OLDU”

Ümran Şahbal ise nikah masasına oturmanın hayalini kurduğunu anlatarak, "İkimiz aynı mesleği yaptığımız için uzun süredir planlıyorduk. Gösteri maçı yaptık. Antrenmanlardan alışığız. Ancak elbiselerle biraz zor oldu ama güzeldi" şeklinde görüş belirtti.