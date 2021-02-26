Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Gelinim Mutfakta 26 Şubat kim elendi? Gelinim Mutfakta 19 Şubat haftanın birincisi kim? AÇIKLANDI MI?

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da final heyecanı başladı. Hafta içi her gün 13.00'te Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da Esra Birinci-Fatma Birinci, Aysun Kuşatan-Nurten Kuşatan, Zeynep Kalyon Gökçe-Yasemin Gökçe ve Ayten Hatamova Gürüf-Neriman Gürüf çiftleri bugün haftanın finali için yarışıyor. Gelinim Mutfakta bu hafta altınları kim aldı? 26 Şubat Gelinim Mutfakta kim elendi?

Gelinim Mutfakta 26 Şubat kim elendi? Gelinim Mutfakta 19 Şubat haftanın birincisi kim? AÇIKLANDI MI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da gelinler yemek pişiriyor, kaynanalar puan veriyor! Fenomen yarışma Gelinim Mutfakta'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi bugün belli oluyor. Yeni yılla birlikte sunucusu değişen Gelinim Mutfakta programından bu hafta elenen ismin kim olacağı merakla bekleniyor. Seda Sayan'ın sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da 26 Şubat Cuma altınları kim aldı? Peki, 26 Şubat Gelinim Mutfakta kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA 26 ŞUBAT KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 26 Şubat Cuma günü haftanın finalinde kimin elendiği bugün belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 26 ŞUBAT HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 26 Şubat'ta günün en yüksek puanını alarak 5 altın bileziğin sahibi olan isim bugün belli olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TV Yayın akışı 26 Şubat 2021 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 26 Şubat 2021
Ramo 34. bölüm 2. tanıtım! Ramo ve Sibel evleniyor!
TELEVİZYONRamo'dan heyecan dolu ikinci tanıtım!
'Alev Alev'de Cemre'ye müjdeli haber
TELEVİZYON'Alev Alev'de Cemre'ye müjdeli haber
Sadakatsiz Derin ölüyor mu? Sadakatsiz Derin diziden ayrılıyor mu?
TELEVİZYONSadakatsiz Derin diziden ayrılıyor mu?
Ramo 34. bölüm tanıtım: Ramo ve Sibel kavuşuyor!
TELEVİZYONRamo ve Sibel kavuşuyor!
Reyting sonuçları 25 Şubat 2021 Perşembe! Dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Perşembe reytingleri
TELEVİZYON25 Şubat reyting sonuçları açıklandı
Güldür Güldür Show yeni fragman izle - Güldür Güldür Show 254. bölüm izle
TELEVİZYONGüldür Güldür Show'da eğlence hız kesmiyor!
Akrep 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 12. son bölüm
TELEVİZYONAkrep yeni fragman geldi mi?
Bir Zamanlar Çukurova 86. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 85. son bölüm
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova fragman var mı?
Dağ 2 filmi konusu nedir? - Dağ 2 ne zaman, nerede çekildi? İşte Dağ 2 oyuncu kadrosu
TELEVİZYONDağ 2 filmi konusu nedir?