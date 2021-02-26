Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da gelinler yemek pişiriyor, kaynanalar puan veriyor! Fenomen yarışma Gelinim Mutfakta'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi bugün belli oluyor. Yeni yılla birlikte sunucusu değişen Gelinim Mutfakta programından bu hafta elenen ismin kim olacağı merakla bekleniyor. Seda Sayan'ın sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da 26 Şubat Cuma altınları kim aldı? Peki, 26 Şubat Gelinim Mutfakta kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA 26 ŞUBAT KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 26 Şubat Cuma günü haftanın finalinde kimin elendiği bugün belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 26 ŞUBAT HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 26 Şubat'ta günün en yüksek puanını alarak 5 altın bileziğin sahibi olan isim bugün belli olacak.