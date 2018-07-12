Gelinim Mutfakta 89. bölümü ile ekranlara geliyor. Yeni bölümde Suzan Hanım yöresel dansı ile programa renk katıyor. Suzan Hanım, gelin ve kaynanalara yöresel dans eğitimi veriyor. Fatih Ürek, Özlem'in programdaki tartışmacı tavrını evde de sürdürdüğünü iddia ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta 88. Bölümde Nurten-Özlem Argün, Çiğdem-Elif Akçam, Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret ve Suzan Tekin-Şebnem Karataş çiftleri "Tavuklu Lavaş Lahmacun” için yarıştılar.



Gelinim Mutfakta 88. Bölümde Nurten Hanım ile Çiğdem Hanım, yarışmadaki davranışlar yüzünden birbirlerine ağır ithamlarda bulundular ve sert bir tartışmanın içine girdi. Nurten Hanım ve Çiğdem Hanımın arasındaki sert tartışma şaşkınlıkla izlendi. Nurten Hanımın "Yaşına göre hareket etmiyorsun!" suçlaması, Çiğdem Hanımın sinirlenmesine neden oldu. Çiğdem Hanım, Nurten Hanımın bir önceki bölümde kullandığı tencere-tava olayını hatırlatarak tartışmanın fitilini ateşledi. Çiğdem Hanım yaşa bağlı davranış eleştirisine "Siz çok mu ediyorsunuz! Tencere, tava... Dan! Dan! Dan! Ergen misiniz?" diye karşı hamle yaptı! Nurten Hanım ise, "Kelimeleriniz dikkatli kullanın!" diye karşılık verdi. Bu anlardan sonra ikili arasındaki tartışma giderek büyüdü ve ağır ithamlarla birbirlerine yüklendiler. Nurten Hanım "Canımı sıkmayın!" diye uyarınca Çiğdem Hanım, "Canınız sıkılsa ne yazar!" diye sert bir çıkış yaptı...



Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta!

GELİNİM MUTFAKTA 89. BÖLÜM FRAGMANI