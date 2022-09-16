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Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu ve kim elendi? 16 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta programında hafta finali heyecanı yaşanıyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri bugün kimin birinci olduğunu ve kimin elendiğini araştırmaya devam ediyorlar. Peki, Gelinim Mutfakta'da birinci kim oldu ve kim elendi?

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  • Gelinim Mutfakta birinci kim oldu ve kim elendi? 16 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu

    Gelinim Mutfakta 16 Eylül puan durumunun ardından haftanın birincisi belli olacak. Bugün gelinler ve kayınvalideler arasında mücadelede sona gelindi. Gelinim Mutfakta 16 Eylül puan durumu, ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Gelinim Mutfakta ile ilgili merak edilen bilgiler...
  • Gelinim Mutfakta birinci kim oldu ve kim elendi? 16 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu henüz açıklanmadı. Ancak açıklandığın zaman haberimizde sizlerle paylaşacağız.
  • Gelinim Mutfakta birinci kim oldu ve kim elendi? 16 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu

    GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN?

    Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı hafta içi her gün ekranlarına gelen program 13.00'da Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor?
  • Gelinim Mutfakta birinci kim oldu ve kim elendi? 16 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu

    GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU NURSEL ERGİN KİMDİR?

    Nursel Ergin, (d. 30 Temmuz 1980, Ankara) Türk sunucudur. Var Mısın Yok Musun yarışması ile tanınmıştır.

    Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır.

    Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi.

    Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

     

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