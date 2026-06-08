Gelinim Mutfakta’da 8 Haziran Pazartesi günü haftanın ilk heyecanı yaşandı. Cemile, Tuğba, Hatice ve Aysun gelin, günün yemeği olarak belirlenen tombik etli böreği en lezzetli şekilde hazırlayıp yüksek puan almak için tezgâh başına geçti. Kayınvalideler yarışmacıların tabaklarını değerlendirirken, halk jürisinin puanları da sonuç tablosunda belirleyici oldu. Yarışmanın sonunda günün birincisi ve yarım altını kazanan isim merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu, yarım altını hangi gelin aldı? İşte 8 Haziran Pazartesi puan durumu ve detaylar…