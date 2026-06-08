Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 8 Haziran 2026 Pazartesi Gelinim Mutfakta kim yarım altın kazandı?
Gelinim Mutfakta'da 8 Haziran Pazartesi günü Cemile, Tuğba, Hatice ve Aysun gelin, günün tarifi olan tombik etli böreği en iyi şekilde hazırlayarak yüksek puan almaya çalıştı. Kayınvalideler tabakları tek tek değerlendirirken, halk jürilerinin verdiği puanlar da günün sıralamasında etkili oldu. Yarışmanın sonunda en yüksek puanı alan gelin, haftaya avantajlı başladı ve yarım altının sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün yarım altını kim kazandı, günün birincisi hangi gelin oldu? İşte 8 Haziran Pazartesi puan durumu ve merak edilen detaylar…
Gelinim Mutfakta’da 8 Haziran Pazartesi günü haftanın ilk heyecanı yaşandı. Cemile, Tuğba, Hatice ve Aysun gelin, günün yemeği olarak belirlenen tombik etli böreği en lezzetli şekilde hazırlayıp yüksek puan almak için tezgâh başına geçti. Kayınvalideler yarışmacıların tabaklarını değerlendirirken, halk jürisinin puanları da sonuç tablosunda belirleyici oldu. Yarışmanın sonunda günün birincisi ve yarım altını kazanan isim merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu, yarım altını hangi gelin aldı? İşte 8 Haziran Pazartesi puan durumu ve detaylar…
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta’da 8 Haziran Pazartesi gününün kazananı Hatice oldu.
Gün sonunda rakiplerini geride bırakarak en yüksek puana ulaşan Hatice, haftanın ilk yarışma gününde yarım altını almaya hak kazandı.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 8 HAZİRAN 2026
Hatice: 20
Tuğba: 18
Aysun: 13
Cemile: 10