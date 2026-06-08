Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 8 Haziran 2026 Pazartesi Gelinim Mutfakta bugün kim yarım altın kazandı?

        Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 8 Haziran 2026 Pazartesi Gelinim Mutfakta kim yarım altın kazandı?

        Gelinim Mutfakta'da 8 Haziran Pazartesi günü Cemile, Tuğba, Hatice ve Aysun gelin, günün tarifi olan tombik etli böreği en iyi şekilde hazırlayarak yüksek puan almaya çalıştı. Kayınvalideler tabakları tek tek değerlendirirken, halk jürilerinin verdiği puanlar da günün sıralamasında etkili oldu. Yarışmanın sonunda en yüksek puanı alan gelin, haftaya avantajlı başladı ve yarım altının sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün yarım altını kim kazandı, günün birincisi hangi gelin oldu? İşte 8 Haziran Pazartesi puan durumu ve merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 17:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Gelinim Mutfakta’da 8 Haziran Pazartesi günü haftanın ilk heyecanı yaşandı. Cemile, Tuğba, Hatice ve Aysun gelin, günün yemeği olarak belirlenen tombik etli böreği en lezzetli şekilde hazırlayıp yüksek puan almak için tezgâh başına geçti. Kayınvalideler yarışmacıların tabaklarını değerlendirirken, halk jürisinin puanları da sonuç tablosunda belirleyici oldu. Yarışmanın sonunda günün birincisi ve yarım altını kazanan isim merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu, yarım altını hangi gelin aldı? İşte 8 Haziran Pazartesi puan durumu ve detaylar…

        2

        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

        Gelinim Mutfakta’da 8 Haziran Pazartesi gününün kazananı Hatice oldu.

        Gün sonunda rakiplerini geride bırakarak en yüksek puana ulaşan Hatice, haftanın ilk yarışma gününde yarım altını almaya hak kazandı.

        3

        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 8 HAZİRAN 2026

        Hatice: 20

        Tuğba: 18

        Aysun: 13

        Cemile: 10

        ÖNERİLEN VİDEO

        İbrahim Tatlıses'ten 'iyiyim' mesajı

        Geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırıldığına dair haberlerle gündeme gelen İbrahim Tatlıses, paylaştığı video ile 'iyiyim' mesajı verdi.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Barış çabası sürdürülmeli
        Bakan Fidan: Barış çabası sürdürülmeli
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        Bugün Ne Oldu? 8 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Haziran 2026 haberleri
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları