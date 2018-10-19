Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak? sorusunun yanıtı, programın bugün yayımlanan bölümünde belli olacak. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta'da bu hafta Başak ve Özüm arasında temizlik savaşları başlıyor! Başak, ojeli tırnaklarıyla yemek yapmaya devam eden Özüm'e eldiven veriyor! Özüm ise, Başak'ın mutfağını pis bularak temizlemeye başlıyor! Ergül Hanım, gelini Emel ile uğraşmaya devam eden Başak ve Ezgi'yi kınamak için stüdyoya giriyor! İşte Gelinim Mutfakta 19 Ekim 155. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli olacak. Başak ve Özüm arasında temizlik savaşları başlıyor! Başak, ojeli tırnaklarıyla yemek yapmaya devam eden Özüm'e eldiven veriyor! Özüm ise, Başak'ın mutfağını pis bularak temizlemeye başlıyor! Ergül Hanım, gelini Emel ile uğraşmaya devam eden Başak ve Ezgi'yi kınamak için stüdyoya giriyor!

GELİNİM MUTFAKTA 155.BÖLÜM FRAGMANI

GELİNİM MUTFAKTA 154. BÖLÜM GÜNÜN KAZANANI KİMDİ?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ